Se llevó a cabo la fiscalización y verificación de la prueba de impresión de la Boleta Única Papel en la sede de la Secretaría Electoral Nacional, con la presencia de apoderados y representantes de las siete agrupaciones políticas que competirán en las elecciones del próximo 26 de octubre.

La instancia se realizó en cumplimiento de lo dispuesto por la Junta Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos, conforme a la Acordada Extraordinaria CNE 26/2025. Durante el procedimiento no se registraron observaciones ni reclamos por parte de los participantes. Concluido este paso, la boleta única entrerriana ya se encuentra en proceso de impresión definitiva, a cargo de la empresa Su Papel SA – Ramón Chozas SA.

Inscripción de autoridades de mesa

La Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos informó que continúa abierta la inscripción al Registro de Postulantes para Autoridades de Mesa. Los interesados pueden anotarse en forma presencial en la sede ubicada en calle Urquiza 840 de Paraná, en cualquier sucursal del Correo Argentino, en los puntos correo habilitados en la provincia o bien completar el formulario en línea en padron.gov.ar, seleccionando Entre Ríos.

Montos de viáticos

Según la Resolución 347/2025 publicada en el Boletín Oficial, los viáticos establecidos para la jornada electoral son los siguientes:

Autoridades de mesa: $40.000, con un adicional de $40.000 para quienes realicen la capacitación oficial.

$40.000, con un adicional de $40.000 para quienes realicen la capacitación oficial. Delegados judiciales: $80.000, con un adicional de $40.000 para quienes cumplan con la remisión de reportes e incidencias solicitadas por la Cámara Nacional Electoral.

La Justicia Nacional Electoral certificará el cumplimiento de funciones y notificará al Correo Argentino los listados de beneficiarios, mientras que la Vicejefatura de Gabinete del Interior coordinará la implementación del operativo y la modalidad de pago.

De esta manera, la Justicia Nacional Electoral avanza en el cronograma previsto, garantizando organización y transparencia en el debut de la Boleta Única Papel en la provincia.