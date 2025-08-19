Este martes, pasado el mediodía, las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado provincial dieron dictamen favorable —con modificaciones— al proyecto de ley de Sostenibilidad de la deuda pública de la provincia de Entre Ríos, impulsado por el Poder Ejecutivo.

El dictamen fue acordado por las presidentas de cada comisión, Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos) y Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), junto a los legisladores presentes. Tras la reunión, Vergara explicó:

“En la reunión conjunta hubo un dictamen que se va a ingresar en la sesión de hoy a las 19 horas y estamos programando sesionar en forma especial el martes próximo para darle tratamiento”.

El senador detalló que la modificación introducida al artículo 4 habilita al Poder Ejecutivo a invitar a los municipios que hayan tomado créditos internacionales bajo la ley anterior a adherir a las mismas condiciones que obtendrá la provincia en esta nueva renegociación.

Los alcances del proyecto

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, autoriza a concretar actos, operaciones y mecanismos financieros de crédito público —en pesos o moneda extranjera— para adecuar las condiciones de la deuda provincial.

El monto autorizado asciende a 500 millones de dólares, o su equivalente en pesos al tipo de cambio vigente al momento del ingreso de los fondos. Además, prevé la restitución al Tesoro Provincial de los recursos ya erogados durante el ejercicio 2025 en concepto de servicios de deuda y disminución de otros pasivos.

El proyecto también establece que el Poder Ejecutivo podrá garantizar las operaciones con recursos de la coparticipación federal de impuestos nacionales o, en su defecto, con ingresos tributarios de la administración provincial.

Quiénes participaron

De la reunión participaron, además de Miranda y Vergara, los senadores Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos), Ramiro Favre (Colón – Juntos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos) y Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos).

También estuvieron presentes las senadoras Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos) y Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos).

Próximos pasos

El dictamen ingresará formalmente a la sesión ordinaria de este martes a las 19 y, según anticipó Vergara, el Senado sesionará de manera especial el próximo martes para el tratamiento en el recinto.