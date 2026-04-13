La convocatoria se desarrolla mediante un concurso público, abierto, de oposición y antecedentes, y constituye un paso relevante dentro del objetivo de garantizar el acceso a la función pública bajo criterios de idoneidad y transparencia.

Un concurso con control institucional

El procedimiento es llevado adelante por un Tribunal de Concurso especialmente conformado para seleccionar al futuro responsable del Registro Civil. Este órgano recientemente mantuvo una reunión clave en la que se realizó la apertura de sobres y la verificación de los requisitos formales presentados por los postulantes.

De acuerdo con la información oficial, en los próximos días se dará a conocer la nómina definitiva de aspirantes admitidos, junto con el cronograma detallado de las distintas etapas del concurso y el temario oficial del examen.

Transparencia y participación

Para asegurar un proceso transparente y con garantías institucionales, el mecanismo de selección cuenta con la participación y veeduría de diversas organizaciones y entidades representativas. Entre ellas se encuentran el Colegio de Escribanos de Entre Ríos, el Colegio de Abogados de Entre Ríos, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos.

Política de modernización del Estado

Esta iniciativa se inscribe dentro de una política más amplia impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, orientada a fortalecer la institucionalidad, profesionalizar la administración pública y garantizar que los cargos de responsabilidad sean cubiertos mediante procesos transparentes y basados en el mérito.