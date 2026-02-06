La Municipalidad de Crespo continúa ejecutando obras de pavimentación que generan mejoras significativas en la conectividad urbana y transforman la vida cotidiana de las familias frentistas. En el marco del Plan Integral de Obras, actualmente se desarrollan trabajos en los barrios Salto y Parque del Lago, mientras que se encuentra en etapa final la pavimentación de una cuadra de calle Estrada, entre Santa Fe y Corrientes.

El intendente Marcelo Cerutti recorrió la obra junto a la secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer. Durante la visita, Cerutti destacó el cumplimiento de los compromisos asumidos con los vecinos: “Seguimos cumpliendo el compromiso que tenemos con los vecinos que conforman el sistema de construcción por consorcio de propietarios frentistas por ahorro previo. Con estas intervenciones, estratégicas y planificadas, llevamos soluciones y felicidad a las familias”.

La cuadra de Estrada se convirtió en la primera obra de pavimentación finalizada este año. El tramo ya contaba con cordón cuneta y la nivelación correspondiente, por lo que los trabajos incluyeron la apertura de caja, la base de brosa-cemento y la colocación de hormigón elaborado, completando así una mejora largamente esperada por los frentistas.

Más obras en distintos puntos de la ciudad

La continuidad del plan de obras prevé intervenciones en la zona norte, con pavimentación en tramos de Federación y René Favaloro, además de cordón cuneta en Hermanos Henkel. En paralelo, se realizan tareas de mantenimiento y puesta en valor de espacios públicos en Tucumán (entre La Rioja y La Pampa); Concepción del Uruguay y Concordia; Lavalle y Stronatti; en El Bosquecillo de Ñandubay (Prosopis affinis), ubicado en Diamante y San Juan; y en la Plazoleta de la Democracia, en Rivadavia e Yrigoyen.

Sistema de consorcio: cómo sumarse

Desde el municipio recordaron que los vecinos interesados en impulsar obras de infraestructura —como cordón cuneta con base compactada y/o pavimento— pueden hacerlo a través del Sistema de Construcción por Consorcio. Para iniciar el trámite, deben presentar una nota dirigida al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), especificando la obra solicitada y designando a un encargado del consorcio.

La presentación puede realizarse en Mesa de Entrada del Palacio Municipal (25 de Mayo 943) o de manera virtual al correo [email protected]. Una vez aprobada la solicitud, se abre la carpeta de consorcio y se recaban las adhesiones de los frentistas, que deben cubrir al menos el 75 % de la extensión lineal de la obra, según el Catastro Municipal.

El pago se establece en cuotas mensuales, con mínimos fijados por normativa, y el inicio de la obra se habilita cuando los frentistas abonan el 70 % del costo total. El valor se calcula en Unidades Fijas (U.F.), equivalentes al precio del metro cúbico de hormigón elaborado H21, con distintas fórmulas según el tipo de intervención.