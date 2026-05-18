La empresa provincial de energía Enersa informó que, en el marco del Plan de Lucha contra las Conexiones Clandestinas, ya logró regularizar más de 1.000 usuarios durante 2026, permitiendo que numerosas familias accedan a un servicio eléctrico seguro, confiable y formalizado.

La iniciativa forma parte de la política de transparencia impulsada por la actual gestión de la distribuidora y busca revertir una problemática histórica vinculada a conexiones irregulares que, según los relevamientos realizados, llevaban en promedio 18 años de antigüedad.

Desde la empresa destacaron que el programa apunta no solo a normalizar el suministro eléctrico, sino también a garantizar un acceso más equitativo a la energía, promoviendo reglas claras para todos los usuarios y mejorando la calidad del servicio en distintos sectores de la ciudad de Paraná.

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, sostuvo que “estamos ordenando la Empresa puertas adentro y, al mismo tiempo, regularizando la relación con nuestros usuarios. La transparencia también tiene que ver con la equidad, por eso buscamos que el servicio sea justo y parejo”.

Además, remarcó que “los vecinos que hacen el esfuerzo de tener sus facturas al día no pueden verse perjudicados por quienes no lo hacen. Queremos las mismas reglas para todos, con un servicio seguro y transparente”.

Uno de los aspectos centrales del programa es el trabajo territorial que desarrolla la empresa en los barrios. A través de una Oficina Móvil, personal de Enersa recorre distintos sectores de Paraná para relevar la situación de los medidores, dialogar con las familias y brindar asistencia personalizada para avanzar con la regularización de los suministros.

Durante los operativos, los equipos técnicos también asesoran a los vecinos sobre la documentación necesaria para formalizar la conexión y los orientan respecto a la posibilidad de acceder a la Tarifa Social, destinada a reducir el impacto económico del servicio eléctrico en hogares de menores ingresos.

Estas tareas se llevan adelante en conjunto con la Municipalidad de Paraná y el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), con el objetivo de simplificar trámites y facilitar el acceso de los usuarios a un servicio regularizado.

Desde Enersa advirtieron que las conexiones clandestinas representan un importante riesgo para la seguridad de las familias, debido a las posibilidades de incendios, electrocuciones y fallas eléctricas. Además, generan pérdidas energéticas significativas que afectan a todo el sistema de distribución.

Según datos de la empresa, más del 12 por ciento de la energía destinada al sector residencial se pierde debido a conexiones irregulares. Por ese motivo, la normalización de los medidores también permite mejorar automáticamente la calidad y estabilidad del suministro eléctrico en cada zona intervenida.

El gerente de Asuntos Estratégicos de Enersa, Eduardo Asueta, explicó que “estamos solucionando un problema de fondo. Le pedimos a las familias que se conecten de forma legal, pero al mismo tiempo les facilitamos el acceso a la Tarifa Social para que puedan pagar una factura acorde a su realidad económica”.

En esta primera etapa, el programa se concentra principalmente en distintos barrios de Paraná, aunque desde la distribuidora adelantaron que la iniciativa será extendida progresivamente a otras localidades entrerrianas.

Los operativos ya alcanzaron sectores como Paraná I, Paraná V, Paraná XIII, Paraná XIV, Paraná XVI, Paraná XX, Los Gobernadores, Las Heras, Parque del Lago, El Morro, 1.º de Julio, Ferroviario, San Roque, López Jordán, Puerto Sánchez, 120 Viviendas, El Sol 1 y 2, Paraná 144 y 98 Viviendas, VICOER 46, Mosconi 2, 20 de Junio, Obras Sanitarias, Agmer, 44 Viviendas y VICOER 31 Viviendas.

También se realizaron tareas en las vecinales Santa María del Rosario, Jorge Newbery Centro, Justo José de Urquiza y Los Paraísos, donde el contacto directo con la comunidad permitió avanzar en la regularización de numerosos suministros eléctricos.

Desde la empresa remarcaron que el plan continuará desarrollándose en los próximos meses con el objetivo de seguir reduciendo las conexiones clandestinas, mejorar la seguridad eléctrica y garantizar un sistema más eficiente, transparente y equitativo para todos los usuarios entrerrianos.