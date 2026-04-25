En estas granjas, las vacas pueden desplazarse libremente hacia los robots de ordeño en cualquier momento del día. Al ingresar, son identificadas mediante sensores o etiquetas electrónicas.

El sistema evalúa si el animal fue ordeñado recientemente. En caso afirmativo, una puerta automática lo redirige hacia la salida. Si no, el proceso comienza: limpieza de ubres, escaneo láser para ubicar con precisión los puntos de extracción y colocación de las pezoneras, diseñadas para adaptarse suavemente a la anatomía del animal.

Más producción y flexibilidad

Según especialistas como Ian Ohnstad, uno de los principales incentivos para adoptar esta tecnología es la combinación de mayor producción y reducción de costos laborales.

Mientras que en los sistemas tradicionales el ordeño suele realizarse dos veces al día, con robots algunas vacas pueden acudir hasta cinco veces, lo que mejora el rendimiento general. Incluso con un promedio de 2,8 ordeños diarios, la producción total aumenta.

El productor británico Chris Bargh, quien implementó el sistema en su establecimiento, aseguró que su producción creció un 12,8%. Además, destacó beneficios en el bienestar animal: “Permitirles ordeñarse cuando lo necesitan reduce la presión y el estrés”.

Bienestar animal: entre beneficios y debate

El sistema también permite que las vacas se alimenten durante el ordeño, lo que favorece su comportamiento natural y reduce tensiones. Algunos productores aseguran que los animales están más tranquilos e incluso desarrollan conductas como elegir filas más cortas para acceder al robot.

Sin embargo, Ohnstad relativiza los beneficios en términos de bienestar: considera que, si bien las vacas pueden mostrarse más relajadas, no existen diferencias sustanciales medibles frente al ordeño convencional.

Uno de los puntos críticos señalados por productores es la pérdida de contacto directo con los animales, un aspecto valorado históricamente en la actividad lechera.

Tecnología y datos: una revolución silenciosa

El ordeño robotizado, desarrollado a fines de los años 80 y expandido desde los 90 en países como Países Bajos, Reino Unido y América del Norte, ha evolucionado notablemente en la última década.

Hoy, estos sistemas no solo extraen leche, sino que recopilan información detallada: niveles de grasa, indicadores sanitarios, frecuencia de ordeño y comportamiento del animal, entre otros.

Para muchos productores, esta capacidad de análisis representa una herramienta clave para la toma de decisiones y la mejora de la eficiencia productiva.

Un modelo que no es para todos

A pesar de sus ventajas, la adopción del ordeño robotizado no es universal. La inversión inicial, el cambio en la dinámica de trabajo y la menor interacción directa con los animales son factores que generan resistencia en algunos sectores.

“La agricultura robótica es parte del futuro, pero no es la solución para todos”, advierte Ohnstad.

Por su parte, Bargh sostiene que el sistema exige igualmente compromiso: “Hace que los buenos ganaderos sean mejores y los malos, peores”, afirmó, al subrayar la necesidad de supervisión constante del rodeo.

El futuro de la lechería

El avance del ordeño robotizado refleja una tendencia más amplia hacia la automatización en el agro. Entre la eficiencia productiva, el bienestar animal y las transformaciones culturales del trabajo rural, el modelo abre oportunidades, pero también plantea interrogantes.