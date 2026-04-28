Según el estudio, Entre Ríos continúa consolidando su liderazgo en el sector avícola a nivel nacional. La provincia concentra cerca del 50% de la faena de pollos del país y más del 60% de las granjas dedicadas al pollo parrillero. Aunque la actividad registró altibajos en los últimos años, durante 2025 mostró una leve recuperación del 1% en comparación con 2024. Sin embargo, todavía no logra alcanzar los niveles máximos registrados en 2021.

En contraste, el sector porcino exhibe una tendencia claramente ascendente. Desde 2021, la faena de cerdos crece de manera sostenida y en 2025 alcanzó un récord histórico, superando las 412 mil cabezas. Este desempeño posiciona a la actividad como una de las más dinámicas dentro del entramado productivo provincial.

Por su parte, la producción bovina muestra un comportamiento más inestable. Luego de un período de expansión que se extendió hasta 2023, el sector sufrió una caída del 14% en 2024. En 2025, sin embargo, se observó una recuperación parcial del 6%, lo que sugiere una reactivación moderada, aunque aún lejos de consolidar una tendencia firme.

En cuanto al stock ganadero, los datos más recientes indican un crecimiento del rodeo bovino, que supera los 4,4 millones de cabezas en la provincia. El sector porcino también evidencia una expansión, con más de 566 mil animales registrados.

El informe también pone el foco en la evolución de los precios de las carnes, un factor clave para entender los cambios en el consumo. Tras un fuerte aumento en diciembre de 2023, los precios experimentaron una caída en términos reales durante 2024. Hacia fines de 2025, la carne vacuna volvió a encarecerse en relación con el pollo y el cerdo, ampliando la brecha entre estas opciones.

Este contexto inflacionario y de variación de precios ha tenido un impacto directo en los hábitos de consumo de los hogares entrerrianos. Las estimaciones indican una reducción en la brecha entre el consumo de carne bovina y porcina. Mientras que en 2021 se consumían 3,1 kilos de carne vacuna por cada kilo de cerdo, en 2025 la relación descendió a aproximadamente 2,5 kilos, reflejando una mayor incorporación de carne porcina en la dieta.

En paralelo, el consumo de carne aviar se mantiene prácticamente en niveles equivalentes al de carne bovina, con una relación cercana a uno a uno, lo que confirma su rol como alternativa accesible y consolidada.

En síntesis, el informe concluye que en Entre Ríos se está produciendo una transformación en los patrones de consumo. La diversificación hacia proteínas más económicas, como el pollo y el cerdo, responde principalmente a la evolución de los precios relativos. Este fenómeno evidencia la capacidad de adaptación de los hogares para sostener el consumo de carne en un contexto económico desafiante.