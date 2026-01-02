La empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumirá formalmente la concesión y operación de las Rutas Nacionales Nº 12 y Nº 14 a partir del lunes 5 de enero, tras la firma del contrato correspondiente. La compañía operará bajo la denominación Autovía del Mercosur, nombre que identificará al corredor vial estratégico que conecta distintos puntos del país y resulta clave para la integración regional y el tránsito internacional.

Según lo informado oficialmente, desde el martes 6 de enero el cobro de peaje en todas las estaciones de las rutas concesionadas se realizará exclusivamente mediante sistemas electrónicos, quedando eliminado el uso de dinero en efectivo.

En esta primera etapa de implementación, el sistema TelePASE, en todas sus modalidades, será el único medio de pago habilitado y contará con un descuento del 50% en comparación con el resto de los sistemas electrónicos de cobro. Desde la concesionaria indicaron que los demás medios de pago serán incorporados de manera progresiva a partir de la segunda quincena de enero.

Una vez completada esa etapa, los usuarios podrán abonar el peaje mediante tarjetas de crédito y débito, códigos QR, billeteras virtuales y sistemas de pago sin contacto (NFC) a través de teléfonos inteligentes. Estas opciones estarán disponibles en los tótems de cobro que serán instalados en las vías de cada estación, las cuales estarán debidamente señalizadas como carriles de Pago Electrónico.

En relación con los valores, desde Autovía del Mercosur precisaron que el importe del peaje será “equivalente al último monto vigente en el mes de abril de 2025, con una adecuación conforme a la evolución del índice de inflación”.

Por otra parte, se informó que el plan inicial de obras y mantenimiento comenzará también el 6 de enero. El mismo incluirá trabajos prioritarios de bacheo intensivo de calzada, mantenimiento y recuperación de banquinas, corte de pasto y limpieza general de la traza. Estas acciones forman parte de la primera etapa de puesta en valor del corredor y tienen como objetivo mejorar la seguridad vial, la transitabilidad y la calidad del servicio para todos los usuarios que circulan por las rutas 12 y 14.

Desde la empresa destacaron que la modernización del sistema de cobro y el inicio inmediato de las tareas de mantenimiento constituyen ejes centrales de la nueva concesión del corredor vial del Mercosur.