La ciudad de Concepción del Uruguay se prepara para vivir una nueva edición del encuentro anual de autos y motos clásicas y antiguas, organizado por la Asociación Amigos de Autos Clásicos y Antiguos. El evento, denominado “La Histórica te recibe”, se desarrollará este sábado 16 y domingo 17 de agosto y promete reunir a vehículos de distintas épocas, procedentes de diferentes puntos del país y del exterior.

La actividad contará con el auspicio y apoyo de la Municipalidad local y fue declarada de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante.

Un fin de semana a pura historia sobre ruedas

La cita comenzará este sábado a las 9 horas en el Predio Multieventos, donde se acreditarán los participantes. Desde allí, los autos y motos iniciarán un recorrido por las calles de la ciudad para llegar a la Isla del Puerto.

Por la tarde, a las 15 horas, la caravana arribará a Plaza Ramírez para una muestra estática sobre calle San Martín, donde se podrán apreciar ejemplares que son verdaderas joyas mecánicas, incluyendo modelos de 1913 y 1915, entre los más antiguos. La jornada se completará con espectáculos artísticos como la Banda de Música del Ejército Argentino, parejas de baile folclórico, el humor de Grillo Show y una comparsa local.

En el lugar también se instalará un stand de la Asociación de Rehabilitación Neurológica (ARENE), que ofrecerá una feria de platos, además de la presencia de artesanos y emprendedores. A las 19 horas se realizará la largada simbólica frente al Centro Cívico.

Rumbo al Palacio San José

El domingo, desde las 8.30 horas, la caravana partirá hacia el Palacio San José, haciendo escala en San Justo y Caseros, donde los vehículos recorrerán las calles e interactuarán con los vecinos.

Al mediodía, las máquinas llegarán al histórico monumento nacional para ser exhibidas en un sector especial. El público podrá disfrutar de música folclórica, bailes típicos y el marco incomparable de uno de los sitios más emblemáticos de la región.

Entrada libre y gratuita

Todo el evento será con ingreso libre y gratuito, y se espera repetir el éxito de ediciones anteriores, que atrajeron a numerosos turistas y vecinos.

Desde la Asociación Amigos de Autos Clásicos y Antiguos destacaron el acompañamiento de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, las comunas de San Justo y Caseros, la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, Río Uruguay Seguros, la Administración de Isla del Puerto y la Dirección del Palacio San José.