Nuevas tecnologías
Autos eléctricos: Victoria empieza a figurar en el mapa de los cargadores
La presencia de vehículos eléctricos e híbridos comienza a generar una demanda que todavía choca con una infraestructura incipiente. • En esta nota hacemos un examen crítico de este nuevo desafío tecnológico.
ESTE CONTENIDO ES SOLO PARA SUSCRIPTORES
ACCEDÉ A ESTE Y A TODOS LOS CONTENIDOS EXCLUSIVOSSuscribite y empezá a disfrutar de todos los beneficios
autor
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar