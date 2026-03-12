“Seguimos gestionando y abriendo puertas para nuestra comunidad”, expresó el intendente Marcelo Cerutti al referirse a la agenda de reuniones desarrollada durante la jornada. El jefe comunal señaló que en los encuentros “conocimos de cerca las herramientas de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana que servirán para que sigan creciendo las empresas locales; además vamos a trabajar un proyecto en conjunto con la Fundación Manos Verdes”.

Encuentro con la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana

Una de las actividades centrales fue la reunión con representantes de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK). De la delegación crespense participaron el intendente Marcelo Cerutti; el subdirector de Desarrollo Local y Producción, Agustín López; Héctor Eberle, en representación de Tecnovo y presidente de la Asociación Civil del Parque Industrial Crespo; Gustavo Eichhorn, de Santa Isabel – Compañía Agrocomercial; y Daniel Kraitman, de la empresa Soychú.

El grupo fue recibido por Annika Klump, directora de Innovación y Desarrollo Institucional de la AHK, junto a integrantes de su equipo de trabajo.

Durante el encuentro, la cámara presentó su cartera de servicios y herramientas destinadas a fortalecer la competitividad empresarial. Desde el municipio destacaron que la administración local busca cumplir un rol de facilitador para que las empresas de Crespo puedan acceder a nuevas oportunidades de capacitación, cooperación y desarrollo.

Estos vínculos institucionales se han fortalecido a partir de las visitas realizadas a Crespo por el embajador de la República Federal de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé.

Entre los programas presentados por la AHK se encuentra el Senior Expert Service (SES), una organización alemana que envía especialistas y ejecutivos voluntarios —muchos de ellos jubilados o en pausa profesional— para apoyar la transferencia de conocimientos técnicos y fortalecer capacidades locales, contribuyendo además a la implementación de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible.

También se dieron a conocer los Comités AHK, una plataforma de networking que permite a las empresas intercambiar experiencias, conocimientos especializados y participar en proyectos temáticos vinculados a áreas como comercio exterior, formación profesional, energías renovables, finanzas, innovación y compliance.

Otro de los programas destacados fue la AHK Academy, que ofrece capacitaciones vinculadas a los desafíos del futuro energético, entre ellas cursos sobre diseño e instalación de paneles solares, gestión eficiente de la energía, sostenibilidad empresarial y proyectos de energías renovables.

Asimismo, se presentó el Sistema Dual, un programa con más de 40 años de trayectoria que permite a las empresas participar activamente en la formación de jóvenes profesionales mediante un modelo de capacitación teórica y práctica inspirado en el sistema educativo alemán.

Las empresas locales interesadas en obtener más información sobre estas herramientas podrán comunicarse con la Subdirección de Desarrollo Local y Producción de Crespo al teléfono 4951160, interno 147.

Proyecto ambiental con la Fundación Manos Verdes

La agenda de trabajo también incluyó una reunión con integrantes de la Fundación Manos Verdes.

Por parte del municipio participaron el intendente Marcelo Cerutti y miembros del Área de Ambiente: Sofía Ballespín, Francis Jacob y Raquel Gorostiaga. En representación de la fundación estuvieron presentes la directora ejecutiva Verena Böhme, el presidente Andrés J. Steinhäuser y la coordinadora de proyectos Agostina Lillo.

Durante el encuentro, la delegación crespense expuso el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad y explicó los distintos productos finales que se obtienen a partir del sistema de separación en origen.

Como resultado de la reunión, ambas partes acordaron avanzar en un proyecto conjunto que incluirá colaboración técnica y acciones de fortalecimiento institucional en materia ambiental.

La Fundación Manos Verdes —“por una mayor conciencia ambiental”— es una organización sin fines de lucro con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fundada en 2010 en Argentina y posteriormente en Alemania en 2015.

Su visión plantea que cada persona puede contribuir a la protección del ambiente mediante un uso responsable y sustentable de los recursos naturales. En ese sentido, la organización promueve el intercambio de conocimientos, buenas prácticas y tecnologías que favorezcan la transición hacia una economía circular y el desarrollo de soluciones innovadoras aplicadas a nivel local.