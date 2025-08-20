En el marco de una agenda institucional, autoridades de la Escuela Técnica N° 35 “Gral. Don José de San Martín” mantuvieron un encuentro con el Secretario de Justicia, Dr. Julián Maneiro.

De la reunión participaron Oscar Ferrero, en representación de la Cooperadora, el profesor Juan José Gottig, regente de la institución, y el profesor Eduardo Osuna, director del establecimiento.

Durante el encuentro, los representantes de la escuela invitaron al funcionario a las actividades que la institución desarrollará en los próximos días y, además, dialogaron sobre la posibilidad de contar con un aporte financiero que permita fortalecer el trabajo educativo y mejorar las condiciones de la comunidad escolar.