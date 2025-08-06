autor

Julieta Schenfeld

Profesora en Historia para la Educación Secundaria y Superior, Magíster en Ciencias Sociales y Humanidades, y doctorada en Historia en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Buenos Aires. Posee especializaciones y diplomas de posgrado en Historia, Derechos Humanos y Ambiente, entre otras áreas. Se desempeña como profesora en los niveles Secundario y Superior. Desde 2019 coordina las Olimpiadas Provinciales de Historia y Geografía del Nivel Superior en el ISFD “Dr. Miguel Puiggari”. Ha participado como expositora en conferencias y charlas vinculadas a la investigación histórica. Es compiladora, junto a Jorge Schanzenbach, del libro Puiggari. Instituciones y comunidad en la historia local (2024).