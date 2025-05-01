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sábado 08 de agosto de 2026
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autor
Gastón Buet
Profesor de historia. Presidente de la Asociación de Amigos Campamento Calá.
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NOTAS DEL AUTOR
1° de Mayo día del nacimiento de la Constitución Nacional (1853-2025)
Batalla de Don Gonzalo
“Entre Ríos”, el nombre que Rocamora le dio a la provincia hace 242 años
El 16 de mayo de 1868 Mitre intenta vetar la candidatura a presidente de Urquiza
El 15 de mayo de 1859 se inauguró la sede del Primer Senado de la Republica Argentina
El 10 de abril de 1860 es jurada solemnemente la Constitución Provincial
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Fue un 8 de abril de 1852
El 6 de abril 1852 representantes de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, firman el Protocolo de Palermo
Sucedió en Entre Ríos un 5 de abril de 1851
El 26 de marzo de 1935 muere Martiniano Leguizamón
El 25 de marzo de 1859 se inaugura el Templo de la Inmaculada Concepción
La partida de un visionario: El legado de Tomás de Rocamora
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