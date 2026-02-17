Adrián Fuertes

autor

Fue concejal de su ciudad (1999-2003), luego diputado provincial (2003-2007) ocupando la vicepresidencia del Bloque Justicialista, en 2007 se convierte en el intendente de Villaguay y en 2011 resultó reelecto al frente del Ejecutivo municipal. También se desempeñó dentro del Partido Justicialista. En 2011 fue reelecto por tercera vez consecutiva al frente del Concejo Departamental del PJ de Villaguay. Además fue secretario general de la Juventud Peronista en el año 1999. Actualmente es el Intendente de Villaguay