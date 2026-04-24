Nogoyá.- Desde el municipio informaron a Paralelo32 que tras los allanamientos realizados por la Policía Federal en los pozos y tanques de reserva de Obras Sanitarias, como así también en diecisiete pozos semi surgentes distribuidos en diferentes zonas; aún no han recibido informe oficial del inicio del proceso de análisis de las muestras extraídas.

En ese marco, desde el bloque opositor Más para Nogoyá, instaron al Poder Ejecutivo “que asuma un rol activo en el proceso, ya sea a través de la intervención formal en el expediente, el acompañamiento institucional o cualquier otra vía que permita resguardar el interés público y garantizar la transparencia de las actuaciones”.

También el bloque recordó en la nota presentada en el pasado 10 de abril ante Mesa de Entradas, que hace un año atrás presentaron un proyecto tendiente a requerir la realización de estudios sobre la calidad del agua potable, como asi también la publicación periódica de los resultados, entendiendo que el acceso a esta información constituye un derecho fundamental de los vecinos. En ese momento la propuesta perdió estado parlamentario por no contar con el apoyo de los concejales oficialistas. “Reafirmamos la necesidad de avanzar en políticas públicas que garanticen el control, monitoreo y difusión de la calidad del agua”.

Fuentes oficiales, confiaron a Paralelo32 que el municipio solicitó a la Justicia Federal participar de los análisis en calidad de veedores, y en su haber cuenta con los análisis que realiza el Poder Ejecutivo en organismos oficiales desde hace cuarenta años. Se han sumado también las muestras y resultados que realizan las industrias alimenticias de la ciudad, que utilizan agua de red o de las mismas napas que el municipio.