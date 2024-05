Nogoyá.- La presidenta de la Sociedad Rural de Nogoyá, Gabriela Guzmán brindó el discurso de bienvenida al momento de realizar el acto protocolar de la Expo Provincial de la Leche, donde tradicionalmente se dejan mensajes hacia la gestión provincial y nacional. En esta ocasión si bien se mostró una actitud esperanzadora y menos aguerrida en comparación a la gestión anterior, no escatimaron detalles acerca de la cruda realidad que atraviesan con los caminos rurales.

Guzmán definió como un honor ser quienes alberguen a la Expo de la Leche cada año, “es una exposición que significa mucho para la ciudad y el departamento”, en ese marco reconoció la figura de la familia tambera, “el tambo no solo es sinónimo de sacrificio, sino que además es arraigo y empleo. Sobre todo, es el germen que da vida a un sinnúmero de empresas lácteas que son el motor más importante en la economía regional”.

Reconoció la dirigente rural que este año se presenta un panorama distinto y desde la institución, “conservan las esperanzas, pero lamentablemente siguen vigentes muchos de los problemas que nos inquietaban un año atrás. Hoy nos desvela el estado de los caminos rurales, completamente abandonados. Me consta que fueron años de desidia y dejadez. Hoy Vialidad Provincial está presente y hace lo que puede con sus escasos recursos” aclaró y agregó: “insisto en los caminos, porque la falta de ellos en condiciones transitables no solo perjudica al productor, sino que le niega a la población rural su derecho constitucional a la salud y a la educación. A pesar de todo acá estamos, seguimos trabajando porque es lo que sabemos hacer y no perdemos la esperanza de que esta vez, tanta gente del sector que hoy es parte del gobierno pueda marcar la diferencia” expresó Guzmán ante las autoridades, entre las que se encontraban la vicegobernadora Alicia Aluani.

“Desde la Sociedad Rural estamos dispuestos como siempre a apoyar cualquier iniciativa que tenga como fin promover el crecimiento del sector productivo y mejorar la calidad de vida de cada vecino que habita y transita nuestro departamento”.

Por el sector gubernamental, la vicegobernadora se refirió al discurso de Guzmán y valoró la actitud de continuar apostando y confiando, “desde el gobierno provincial apoyaremos el plan estratégico para el desarrollo del sector lácteo. Estamos en una situación extremadamente difícil, pero hay que apostar al futuro, queremos impulsar recursos para apoyarlos”.

Refiriéndose a la Fiesta Provincial de la Leche, definió que el evento no solo es una exposición, sino es una vidriera al país, “estamos orgullosos de nuestra cuenca lechera y seguiremos trabajando para continuar recibiendo visitantes y productores. Sabemos que no es fácil pero no por eso vamos a bajar los brazos, apostamos a que se siga moviendo esta economía tan importante y fundamental para la región como es la cuenca láctea del centro de Entre Ríos.

Es un orgullo que sigan apostando a esta fiesta a pesar de todas las adversidades, de parte del gobierno de la provincia cuentan con la decisión para decir el próximo año que empezamos a mover el eje y el motor de la economía para tener un futuro mejor” concluyó.