En el mes de mayo, la provincia de Entre Ríos recibió una inyección de 226 mil millones de pesos en concepto de coparticipación, casi el doble de los recursos girados en abril, que ascendieron a 123 mil millones de pesos. Este aumento significativo ha tenido un impacto notable en los municipios de la provincia. Por ejemplo, la ciudad de Paraná vio sus ingresos de coparticipación aumentar de 2.131 millones en abril a 3.799 millones de pesos en mayo, según datos publicados por Análisis obtenidos en la web del Ministerio de Hacienda provincial.

Un incremento sorprendente pero esperado

El gobierno provincial no había emitido declaraciones específicas sobre este aumento extraordinario. Sin embargo, esta notable suba fue anticipada por Guillermo Michel, ex director de Aduana. En una entrevista en el canal Neura, Michel explicó que el Estado recaudaría en mayo 2 billones de pesos extra del Impuesto a las Ganancias, debido a la devaluación que permitió a los bancos obtener ganancias extraordinarias en diciembre.

Michel detalló que en diciembre los bancos tenían bonos y, con la devaluación del gobierno y el dólar subiendo de 350 pesos a 820 pesos, las ganancias totales de los bancos alcanzaron los 5,5 billones de pesos. Así, el 35% de estas ganancias se tradujo en aproximadamente 2 billones de pesos en impuestos adicionales.

La reacción del gobierno provincial

A pesar de esta inyección de fondos, el ministro de Hacienda de Entre Ríos, Julio Panceri, en declaraciones brindadas este lunes, minimizó la importancia del incremento, comparándolo con un bono único para un empleado. Panceri insistió en que "no hay plata" y señaló que se está evaluando cómo destinar estos fondos, subrayando las deudas enormes que enfrenta el gobierno.

El ministro enfatizó que este ingreso extraordinario no debe interpretarse como una solución a largo plazo. "Es como si un empleado que recibe un bono por única vez piensa que todos los meses va a cobrar ese monto extra y lo suma a sus gastos habituales", dijo. Además, mencionó que desde febrero sabían del incremento y estuvieron analizando qué cuentas pendientes cubrir con estos recursos.

La realidad fiscal de Entre Ríos

Panceri destacó que el aumento de la coparticipación se debe a ganancias extraordinarias de los bancos, que pasaron de 1,92 billones de pesos en 2022 a 4,4 billones en 2023. No obstante, advirtió que esta subida no resolverá los problemas fiscales de la provincia a largo plazo. "Pensar o decir que con esta remesa estamos sueltos de dinero es no comprender realmente la situación", afirmó.

El ministro concluyó que, a pesar de la suba en la coparticipación, el panorama fiscal sigue siendo complejo debido al legado de deudas y compromisos financieros heredados, incluyendo un crédito en dólares que vence en agosto.