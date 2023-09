Victoria.- Alejandro Basiliquiotis (39), delegado por Entre Ríos del Comité de Lucha Contra la Trata de Personas, Jefatura de Gabinete de Nación estuvo brindando una charla en el salón de actos de la Escuela Técnica Nº 1 Pedro Radío donde abordó distintas aristas de esta problemática en los distintos entornos web, plataformas digitales y demás formas de captación que después de la Pandemia por Covid —asegura— se incrementó en un 75 por ciento.

“Estamos ante nuevas modalidades de captación en lo que respecta a la trata de personas, que es el tercer delito más rentable del mundo, con 200 mil millones de dólares en ganancia después de la venta de armas y de drogas, y luego de la Pandemia hubo un incremento del 75 por ciento de los casos a través de la virtualidad, tanto en el orden de la explotación sexual como laboral”, comenzó diciendo el entrevistado a Paralelo 32.

En este sentido, la prevención que llevan adelante desde el organismo desde todas las delegaciones a nivel federal tiene que ver con la advertencia hacia la población y la comunidad en general, y las herramientas disponibles para defenderse de estas nuevas formas de reclutamiento. “Nos encontramos con una presencia permanente de la población en el ámbito virtual, con un promedio de 6 a 7 horas diarias, de las cuales no existen herramientas, elementos o referencias para poder identificar las maneras sutiles que tiene el crimen organizado, o las pequeñas organizaciones delictivas, para captar a niños, niñas y adolescentes; no solamente en términos de un posible secuestro como ha sucedido en casos de grooming (acoso sexual por medio de Internet), sino con falsos y engañosos ofrecimientos para la explotación laboral y sexual, sino también una forma más sutil y actual que tiene que ver con el control de la psique, que se está estudiando, y en la que tenemos que empezar a prestar más atención”.

El 145 es el número destinado a la denuncia de trata de personas o explotación laboral, y en la charla se repartía calcomanías para que el auditorio haga de agente replicador, colocándolo en paradas de colectivo, u otro espacio público visible. Según Basiliquiotis, quienes atienden allí dependen de la PROTEX (Procuraduría contra la trata de personas), “estamos hablando de un delito federal, por lo que la Justicia y sus fuerzas federales las que deben llevar adelante la investigación preliminar, recepción de la denuncia y un posible allanamiento; y la provincia de Entre Ríos tiene participación en el proceso de asistencia a las personas rescatadas porque es el punto focal dependiente de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)”.

Quien llama lo puede hacer de forma anónima —amplió el delegado del comité de Lucha contra la trata de personas—las 24 horas del día, los 365 días del año, y es el canal por el cual centralizarse estas denuncias.

¿Por qué las escuelas Técnicas y Agrotécnicas?

Ha sido una preocupación de este organismo los menores y la juventud desde su vinculación con la virtualidad. Fue así que celebraron un convenio con AMET (Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica) y Entre Ríos fue la primera provincia en rubricarlo, luego se integró al plano nacional: “¿Por qué con AMET, los docentes Técnicos y Agrotécnicos? Porque es en estas instituciones donde se forman un gran número de alumnos vinculados al sector agropecuario y su producción, donde el 70 por ciento de las personas rescatadas en Argentina del delito de trata de personas, son de explotación laboral. Ese número que alcanza las 3.500 personas por año, nos impulsó a tratar de prevenir tanto a docentes como estudiantes de escuelas técnicas y agrotécnicas, sobre este flagelo que se materializa en el sector rural. Esto es conocido, y nos referimos tanto a las producciones de arándanos, raleo de eucaliptus en la madera, citrus, tambos, etc. y no hablamos de una simple precarización laboral ni de un trabajador en negro, sino de alguien explotado, que trabaja más de 8 horas, y no llega a cobrar el mínimo, vital y móvil, además de vivir en condiciones de hacinamiento extremo”.

Modalidad de la charla

Lejos de una disertación clásica, lo que propone Alejandro Basiliquiotis y el equipo del organismo en cuestión es un diálogo con los jóvenes, plantean temas cercanos a la interacción de los jóvenes con la tecnología, desde videojuegos en red, pornografía, o la simple estadía en foros donde ellos están y no hay presencia de adultos que alerten del peligro de estos consumos o prácticas. “Hoy nos encontramos en una coyuntura histórica en la que los jóvenes tienen más información que los adultos, y que muchos profesionales, sobre el manejo de redes”.

Bajo esa premisa, Alejandro insiste en la conceptualización que quien dialoga con los jóvenes en ese intercambio, “también los escucha y está dispuesto a aprender de ellos. Este es el desafío que tenemos en la actualidad, donde además la virtualidad abarca una masividad de actividades de la vida social, económica, cultural y política”.

Incidencias de la cercanía con Rosario

Desde cada delegación de la Lucha contra la Trata de Personas, cuyo director es Gustavo Vera, Basiliquiotis dijo que se han creado mesas interinstitucionales en las que se nuclean actores de la justicia federal, fuerzas federales, provincias y municipios, incluidos sindicatos, gremios y organizaciones de la sociedad civil.

Desde esas mesas se permite tener un teléfono rojo a la hora de actuar frente a un caso concreto, con la celeridad necesaria, “en Victoria participa el Juzgado Federal, es así que tenemos datos que ha crecido la explotación sexual en esa localidad, producto de la construcción de la unión vial con Rosario, movimiento económico y el turismo que generó; por nuestro conocimiento también advertimos sobre los casos de turismo sexual, como ocurre con los espectáculos de automovilismo, grandes eventos de pesca, donde hemos detectado y recibido denuncias de este llamado ‘turismo sexual’ en los cuales hay una organización delictiva que provee de personas para ese fin de prostitución”.

A la par de esto, ciudades como la nuestra, también se ven envueltas en un proceso de desarrollo del narcomenudeo, advirtió el entrevistado, “y la prevención, insistimos es una herramienta fundamental, además del 145 como canal para la denuncia de la población”.