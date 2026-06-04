En el caso del nordeste argentino, la empresa GasNea S.A. aplicará los nuevos cuadros tarifarios con valores diferenciados según la provincia. De acuerdo con las resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), establece que el precio del metro cúbico para usuarios residenciales sobre las tarifas plenas sin subsidios (decreto N° 943/2025) oscilarán entre los $452,63 en Corrientes; $458,47 en Misiones; $502,93 en Formosa y $463,51 en Chaco.

Las disposiciones también actualizan el valor del gas propano indiluido distribuido por redes, un sistema utilizado en localidades que no cuentan con acceso al gas natural convencional. Siguiendo lineamientos de la Secretaría de Energía, el organismo regulador fijó el precio de este insumo en el 60% del valor calculado mediante los mecanismos técnicos vigentes.

Según se informó, el objetivo es unificar criterios tarifarios y adecuar los costos de abastecimiento en las zonas que dependen de este combustible alternativo.

Asimismo, se mantendrá la obligación de reflejar en las facturas las bonificaciones correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con el propósito de preservar la asistencia estatal para los sectores de menores ingresos.

Los nuevos cuadros tarifarios entran en vigencia desde su publicación oficial. No obstante, las distribuidoras deberán difundir los valores actualizados durante al menos tres días en medios gráficos de amplia circulación dentro de sus áreas de concesión, garantizando así el acceso a la información por parte de los usuarios.

La actualización forma parte del esquema de recomposición tarifaria que viene implementando el Gobierno nacional para los servicios energéticos y que continuará desarrollándose durante los próximos meses.

Nuevos valores