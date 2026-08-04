El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó un nuevo cuadro tarifario de electricidad para Entre Ríos, que comenzará a regir para los consumos registrados desde el 1° de agosto de 2026. La medida quedó formalizada mediante la Resolución Nº 119/26, publicada este martes en el Boletín Oficial de la provincia.

La actualización responde a los cambios establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación en los precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el trimestre comprendido entre agosto y octubre. A partir de esas modificaciones, Enersa presentó un nuevo esquema tarifario que fue analizado y aprobado por el organismo regulador provincial.

Por qué aumenta la tarifa eléctrica

El EPRE explicó que la actualización se origina en la modificación de los valores nacionales correspondientes al:

Precio Estabilizado de la Energía (PEE).

Precio de Referencia de la Potencia (POTREF).

Precio Estabilizado de los Servicios Adicionales (PES).

Costos del transporte de energía eléctrica en alta tensión y distribución troncal.

Estos componentes forman parte del costo mayorista de la energía y luego son trasladados a los cuadros tarifarios que aplican las distribuidoras provinciales.

Además, desde el 1° de agosto comenzó a regir un recargo de 2.508 pesos por megavatio hora destinado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), otro de los conceptos que inciden en el valor final de la factura.

Se mantienen los subsidios provinciales

Junto con la actualización tarifaria, el EPRE confirmó la continuidad de los mecanismos de asistencia para los usuarios de menores ingresos.

La Provincia prorrogó hasta el 31 de octubre el subsidio sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) destinado a usuarios residenciales urbanos y rurales incluidos en el Nivel 2 (Menores Ingresos) del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), tomando como referencia el padrón vigente en diciembre de 2025.

El beneficio equivale a una bonificación del 6 % sobre el Valor Agregado de Distribución y deberá figurar en las facturas con la leyenda:

"Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial".

Bonificación adicional durante agosto

El nuevo esquema también incorpora los Subsidios Energéticos Focalizados establecidos por el Gobierno nacional.

Durante agosto, los usuarios alcanzados por ese régimen recibirán una bonificación extraordinaria del 16,59 % aplicada sobre un consumo base de 300 kilovatios hora mensuales, beneficio que se suma al esquema nacional vigente.

Asimismo, continuará vigente el mecanismo provincial que limita el impacto de las actualizaciones del Valor Agregado de Distribución, estableciendo que esos incrementos no podrán superar la evolución mensual del Índice de Salarios publicado por el INDEC.

Beneficios para clubes y entidades sin fines de lucro

La resolución también ratifica el tratamiento diferencial para clubes de barrio, entidades de bien público y organizaciones sin fines de lucro alcanzadas por la normativa nacional.

En estos casos, las bonificaciones nacionales continuarán aplicándose sobre la totalidad del consumo eléctrico, sin limitarse a un volumen determinado de energía.

Continúa el aporte para la Estación Transformadora Gran Paraná

El cuadro tarifario mantiene además el canon destinado a financiar la construcción de la Estación Transformadora 500/132 kV Gran Paraná, fijado en 323.046,95 dólares mensuales.

Para su actualización se tomó como referencia un tipo de cambio de 1.487,769 pesos por dólar, correspondiente al valor vigente el 1° de julio.

La tarifa podrá volver a modificarse

Desde el EPRE aclararon que el cuadro tarifario aprobado tendrá vigencia mientras no existan nuevas modificaciones en los precios mayoristas establecidos por el Gobierno nacional.

En caso de que vuelvan a actualizarse los costos de la energía, la potencia o el transporte dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, las distribuidoras podrán presentar un nuevo cálculo tarifario para su evaluación y eventual aprobación por parte del organismo regulador.

La resolución lleva la firma de Marcos Rodríguez Allende, director Jurídico a cargo de la intervención del EPRE.