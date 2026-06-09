Los días martes 26 y miércoles 27 de marzo estará en la ciudad de Ramírez un Aula Taller Móvil (ATM) de Gastronomía, donde se realizan clases, charlas y degustaciones con productos regionales.

Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Agroindustria y acompañada por el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología a través del INET, tiene como objetivo el consumo de productos de regionales.

En el ATM se realizan clases de cocina, talleres y charlas a cargo de profesionales para explicar cuestiones técnicas, de consumo, y las buenas prácticas de conservación y manipulación de alimentos. Las actividades están coordinadas por del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, a través de Eleonora Fernández.

Habrá tres clases por día a las 10:00, 12:00 y 19:00 horas, abiertas a todo público, con la presencia del cocinero Francisco Taberna (ex participante de Mastercheff), conocido en la localidad por haber elaborado el 10 de febrero último una pizza gigante a la parrilla durante un evento solidario organizado por el Grupo Peña Solidaria, a beneficio de la Asociación de Equinoterapia Pequeños Gigantes, con el sueño de los organizadores de hacer ingresar al Libro Guinness de los Récords internacionales.

El martes estará el cheff crespense, Lautaro Marche, quien preparará platos a base de pollo y productos de la zona. El cocinero, en contacto con Paralelo 32 anticipó que también tiene previsto incorporar en sus elaboraciones arándanos y vinos entrerrianos.

Aula Taller Móvil de Gastronomía

Esta unidad forma parte de la “Red Nacional de Aulas Talleres Móviles” que tiene como fin asegurar que la Formación Profesional y la Capacitación Laboral lleguen a todos los rincones del país.

Las Aulas Talleres Móviles son estructuras transportables que reproducen las condiciones de un aula taller tradicional con la particularidad de estar diseñadas para trasladarse en tráilers. Una vez en destino, se las desprende del tráiler y se expande uno de sus laterales, ampliando así su capacidad (15 x 5 m). Cada unidad reproduce las mismas características que un espacio educativo tradicional, con conexión satelital a Internet, grupo electrógeno, instalación eléctrica, accesibilidad para personas con movilidad reducida, equipo multimedia, aislamiento térmico y acústico, equipo de aire acondicionado, agua potable, entre otros servicios e instalaciones.

La unidad cuenta con horno convector, amasadora, balanza electrónica, anafe eléctrico, batidora industrial, cocina industrial, freezer vertical, freidora eléctrica, heladera vitrina vertical, horno convector eléctrico digital, elementos de protección personal y para prácticas de manipulación de alimentos, elementos para presentación de platos y servicio, entre otros.