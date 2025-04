El ex senador nacional del Justicialismo y reconocido dirigente entrerriano, Augusto Alasino, brindó una entrevista al portal Debate Abierto en la que abordó distintos aspectos de la situación política de Entre Ríos y del país. Durante la charla, Alasino lanzó duras críticas contra el gobernador Rogelio Frigerio, expresó sus diferencias ideológicas con el presidente Javier Milei, aunque reconoció algunas de sus medidas económicas, y se refirió al futuro político del oficialismo.

Respecto a la gestión de Frigerio, Alasino no ahorró en cuestionamientos. Lo calificó directamente como un “fiasco” y advirtió que podría terminar aliado a La Libertad Avanza. “Creo que Frigerio le va a juntar los tacos a Milei, creo que van a ir juntos, aunque también está la posibilidad de que vayan separados. Pero creo que la estructura política de Milei le va a exigir a Frigerio que vaya con él y le va a poner hasta los candidatos, al menos los que entran en diputados y senadores”, sostuvo.

Sobre el gobierno nacional, aunque se declaró ideológicamente opuesto a Milei, Alasino reconoció que el Presidente ha implementado medidas económicas inéditas. “Puede ser que en algunas de estas medidas, el tipo tenga suerte. Por el país, le deseo suerte, pero hay un montón de cosas con las que no coincido”, afirmó.

El dirigente también valoró el vínculo actual con el Fondo Monetario Internacional (FMI), señalando que “por primera vez Argentina puso algún tipo de condición”. Recordó sus experiencias en gobiernos anteriores, donde, según relató, el país no tenía margen de negociación frente al organismo internacional.

Desde una perspectiva económica, Alasino insistió en que “la única forma de parar la inflación es con recesión”, una situación que, según su visión, Milei logró imponer. No obstante, advirtió sobre la dificultad de reactivar la economía en un contexto recesivo y remarcó que, si bien la inflación bajó, los sectores más humildes no han visto mejoras en su situación, mientras que la clase media es la más afectada.

En cuanto a su visión sobre el Partido Justicialista, fue contundente: “El PJ ha hecho todo lo posible para hacer todas las cosas que no son peronistas y a mí no me representa más, porque llegó a confundir justicia social con asistencia social”.

Al referirse a figuras locales, apuntó contra el exgobernador Gustavo Bordet, a quien calificó como “el rey de los hipócritas”, y aseguró que su imagen positiva se basó en “encuestas realizadas en Córdoba a través de Facebook”.

También cuestionó la gestión de Francisco Azcué en Concordia, señalando que “no han hecho nada”. Sobre el aeropuerto de la ciudad, expresó que se gastó mucho dinero en un proyecto que, en su opinión, no cumplirá las expectativas planteadas. “Soñaban con hacer un aeropuerto de carga, pero como mucho podría bajar una avioneta pequeña que no es de carga”, criticó.

Finalmente, analizó el panorama político general y aseguró que la Unión Cívica Radical “quedó sin rumbo” y que el peronismo “no tiene un proyecto productivo”, lo que, a su entender, complica aún más el futuro político de la oposición.