El pasado jueves 26 de febrero por la mañana se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco de la causa que investiga la muerte de Guillermo Ramírez, ocurrida hace casi un año durante un procedimiento policial que comenzó en Libertador San Martín y finalizó en Diamante.

La audiencia tuvo lugar en el Edificio de Tribunales, ubicado en Eva Perón Nº 304 de Diamante, y fue solicitada por la querella en diciembre de 2025, con el aval y adhesión de la fiscalía, a fin de tratar la entrega del cuerpo para que sus familiares puedan darle sepultura.

El encuentro se desarrolló ante el Juez de Garantías, doctor Jorge Barbagelata. Participaron la fiscal doctora Romina Blasich; el abogado defensor doctor Eduardo Gerard, junto a los cuatro efectivos de la Policía de Entre Ríos acusados de haber torturado a Ramírez hasta la muerte; y el abogado querellante doctor Nélson Schlotahuer, acompañado por dos familiares directos del fallecido.

El hecho y el resultado de la autopsia

Guillermo Ramírez falleció tras un procedimiento de aprehensión y traslado que se inició en Plaza 25 de Mayo de Libertador San Martín, luego de que la Policía fuera alertada sobre una persona que presuntamente estaba realizando actos de ostentación en el lugar.

Según el informe preliminar y final de la autopsia, la causa de muerte fue “asfixia mecánica por compresión cervical”.

La postura de la defensa

Al término de la audiencia, el medio local PARALELO 32 dialogó con el abogado defensor de los cuatro imputados, doctor Eduardo Gerard, quien explicó los fundamentos de la oposición a la entrega del cuerpo.

Gerard sostuvo que el informe de autopsia presenta “contradicciones muy flagrantes” y “falencias ostensibles” que, a su criterio, deben ser esclarecidas antes de cualquier decisión respecto al destino de los restos.

“Queremos dilucidar primero esas falencias para después ver eventualmente qué pericias realizar”, expresó el letrado, al tiempo que consideró necesario conservar el cuerpo para garantizar la posibilidad de nuevas pericias o estudios complementarios.

El abogado advirtió que, en caso de que el cuerpo no esté disponible —por ejemplo, si fuera cremado por decisión familiar—, resultaría imposible realizar nuevas evaluaciones que permitan determinar con precisión la causa y el mecanismo de muerte.

Demoras y pedidos de ampliación

Gerard explicó que la demora en la resolución de esta cuestión se vincula con la recolección de estudios complementarios solicitados en el marco de la autopsia. Señaló que el informe fue obtenido a mediados de noviembre de 2025 y que posteriormente la defensa pidió puntos ampliatorios al cuerpo forense, los cuales aún no habrían sido respondidos.

En ese sentido, afirmó que el informe “no es concluyente, no está fundado, no es convincente y no responde a los estándares periciales”, ya que —según indicó— arriba a una conclusión sin detallar el respaldo técnico y científico que permita su verificación.

Asimismo, manifestó su preocupación por la difusión pública de una causa de muerte presentada como certera e indiscutible, cuando —desde su perspectiva— no lo sería.

Situación procesal

Finalmente, el defensor remarcó que antes de avanzar hacia un eventual juicio oral resulta imprescindible contar con el resultado de las pericias complementarias e incluso evaluar la posibilidad de una reautopsia, al considerar que ello será determinante para la continuidad del proceso.

En cuanto a la situación de sus defendidos, indicó que los cuatro efectivos policiales se encuentran en libertad, cumplen con todas las directivas procesales y actualmente no están prestando funciones por disposición de la propia fuerza policial.