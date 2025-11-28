La ciudad de Crespo se prepara para vivir un cierre de mes cargado de propuestas culturales, artísticas, deportivas y literarias. Durante este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre, instituciones locales ofrecerán una variada agenda que invita a disfrutar en familia y con amigos, con actividades en distintos puntos de la ciudad.

Un espectáculo internacional: Das ist kein Konzert

El domingo 30, desde las 20:30, el Salón Municipal será escenario de “Das ist kein Konzert” (¡Esto no es un concierto!), propuesta encabezada por el músico y bailarín crespense Daniel Wendler, radicado en Berlín desde hace siete años. Con entradas agotadas, el artista regresa a su ciudad natal con un concierto-danza que invita a revisitar la música de cámara de los siglos XIX y XX, con obras de autores alemanes, franceses y argentinos.

Wendler se presentará junto al pianista Damián Báez, en una performance estrenada en 2023 en la capital alemana, surgida a partir de una investigación escénica que desarrolló tras recibir un subsidio en 2020.

Cierre de talleres de Adultos Mayores

Este viernes, desde las 17:00, los espacios municipales destinados a adultos mayores realizarán su muestra anual en el Parque del Lago, sector parrillas.

Participarán asistentes de los talleres deportivos, culturales y cognitivos, junto al Coro Municipal de Adultos Mayores Sueño del Alma, en una jornada pensada para celebrar el trabajo de todo el año.

Concierto Sinfónico Coral

La Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo y el Coro Municipal Del Centenario ofrecerán un espectáculo especial este sábado a las 21:00 en la Parroquia San José.

Harán un recorrido por música sacra y religiosa de diferentes épocas. La entrada será libre y gratuita.

Presentación del libro Pa’l Gauchaje del XXI

En el marco del mes de la Tradición, el escritor nogoyaense Juan Pablo Benítez Bosc presentará este viernes 28 a las 20:00 su primera obra literaria, Pa’l Gauchaje del XXI, en la Biblioteca Popular Orientación.

El libro es una antología de poesía gauchesca contemporánea escrita en lunfardo litoraleño y con fuerte presencia de rima consonante. Reúne textos producidos entre 2004 y 2021 y fusiona tradición oral, estética actual y diversidad métrica.

Benítez Bosc, poeta, conductor radial y hacedor cultural, inició su camino artístico desde niño y actualmente trabaja en su segunda publicación.

“El eco de sus pasos”: mujeres que hicieron historia

Este viernes desde las 20:30, el Salón Municipal recibirá el espectáculo El eco de sus pasos, una producción de danza-poesía-teatro basada en la obra Mujeres Argentinas de Ariel Ramírez y Félix Luna.

El show recorre la historia de ocho mujeres que marcaron la identidad del país.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $6000 y pueden adquirirse al 343-5066889. Organiza Serendipia Academia de Danzas.

Muestra anual de Patín Artístico de Unión

El Patín Artístico del Club Atlético Unión de Crespo realizará este sábado, desde las 20:30, su festival anual en el Salón El Castillo.

El evento promete una noche colmada de color, música y alegría, con la participación de patinadoras de diferentes categorías del club.

Agenda deportiva

Voleibol

El equipo Sub 12 avanzado de la Escuela Municipal disputará este viernes, a las 19:00, las semifinales de la Copa de Plata del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense. El encuentro será ante Rowing, en el gimnasio cubierto de la Escuela Técnica.

Básquetbol

Unión de Crespo jugará la final del Torneo Clausura de Primera División frente a Estudiantes de Paraná. El primer partido de la serie al mejor de tres será este sábado a las 20:00 en la cancha del “Verde”.

Fútbol

El plantel mayor de Unión será local ante Atlético Neuquén de Paraná, por la sexta y última fecha del Torneo Regional Federal Amateur. El partido se disputará este domingo a las 17:00 en el estadio Mundialista 25 de Agosto, correspondiente a la Zona 1 de la Región Litoral Sur.