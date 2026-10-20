El Torneo “Ariel Coria y Hugo Palma” de la Liga Diamantina de Fútbol ya tiene a sus finalistas. Atlético Diamantino y Atlético Valle María se impusieron en los partidos de vuelta de las semifinales, disputados el domingo 18 de octubre, y definirán el campeonato.

El conjunto de Atlético Diamantino ratificó su ventaja frente a Huracán con un nuevo triunfo, mientras que Valle María se hizo fuerte en su cancha y consiguió la clasificación ante Recreativo Libertador.

Atlético Diamantino volvió a superar a Huracán

Atlético Diamantino le ganó 3 a 2 a Huracán y aseguró su lugar en la final. En el encuentro de ida también había conseguido la victoria, por 2 a 1, por lo que cerró la serie con un resultado global de 5 a 3.

En el partido de vuelta, Hock marcó dos goles para el conjunto negro, mientras que Aguilar convirtió desde el punto penal. Por el lado de Huracán, Nadir Adur anotó los dos tantos, uno de ellos también mediante un penal.

Con dos triunfos consecutivos, Atlético Diamantino se quedó con la serie y avanzó a la definición del torneo.

Valle María se impuso ante Recreativo Libertador

En la otra semifinal, Atlético Valle María venció 2 a 0 a Recreativo Libertador y logró el pase a la final.

La serie había quedado abierta tras el empate 1 a 1 registrado en el partido de ida, disputado en la Villa. Por eso, ambos equipos llegaron a la revancha con posibilidades de clasificación.

Como local, Valle María marcó diferencias durante el primer tiempo y encontró los goles a través de Milton Regner y Esteban Leiva. El equipo dirigido por Nicolás Spessot sostuvo la ventaja y aseguró su lugar en la definición del campeonato.

La primera final se jugará el domingo 25

Con las semifinales resueltas, Atlético Diamantino y Atlético Valle María se enfrentarán por el título del Torneo “Ariel Coria y Hugo Palma”.

El primer partido de la serie se disputará el domingo 25 de octubre, desde las 16:00, en la cancha del Club Atlético Valle María. Allí comenzará la definición entre dos equipos que llegan a la instancia decisiva después de superar sus respectivas semifinales.