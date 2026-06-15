Cinco jóvenes atletas de la Escuela Municipal de Atletismo de Crespo formaron parte de la delegación de la Federación Atlética de Entre Ríos que participó del 2º Campeonato Nacional U14, realizado durante el fin de semana en la ciudad bonaerense de Tandil.

La competencia, organizada por la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires y fiscalizada por la Confederación Argentina de Atletismo, reunió a las principales promesas del atletismo nacional en distintas disciplinas de pista y campo.

La representación entrerriana contó además con la participación del profesor crespense Iván Alanis dentro del cuerpo técnico provincial.

Entre los resultados más destacados sobresalió la actuación de Máximo Sotelo, quien se consagró campeón nacional en lanzamiento de martillo con una marca de 40,93 metros, registro que además significó su mejor marca personal. El atleta también logró subir al podio en lanzamiento de bala, donde obtuvo el tercer puesto con 8,15 metros.

Por su parte, Eugenia Laste alcanzó el sexto lugar en lanzamiento de disco con una distancia de 15,83 metros, estableciendo su mejor marca individual en la especialidad. Además, fue duodécima en lanzamiento de bala con 5,04 metros.

Francesca Pastori Spretz tuvo participación en dos pruebas de campo. Finalizó vigésima en salto en largo con una marca de 3,34 metros y ocupó el octavo puesto en salto en alto tras superar 1,15 metro.

En tanto, Lorenzo Schmidt se ubicó decimocuarto en los 1.200 metros llanos con un tiempo de 5 minutos, 9 segundos y 10 centésimas. También compitió en lanzamiento de jabalina, prueba en la que concluyó undécimo con un registro de 22,41 metros.

La delegación crespense se completó con Brian Estevanazzio, quien participó en velocidad y pruebas combinadas. Fue octavo en su serie de 80 metros con vallas con un tiempo de 17.55 segundos, séptimo en su serie de 80 metros llanos con 14.26 segundos y obtuvo el cuarto puesto integrando la posta entrerriana de 5x80 metros, que registró un tiempo de 59.64 segundos.