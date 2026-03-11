El ex diputado nacional comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó que considera un “honor” asumir esta responsabilidad y reafirmó su compromiso con el desarrollo de la provincia. En ese sentido, aseguró que continuará trabajando para fortalecer la integración regional y para que el interior del país tenga mayor protagonismo en la agenda nacional.

“Es un honor asumir esta responsabilidad y seguir trabajando por el desarrollo de nuestra provincia y por una región cada vez más integrada, que haga oír con más fuerza la voz del interior en la Argentina”, manifestó Benedetti.

Asimismo, el dirigente entrerriano destacó la importancia estratégica de la Región Centro, integrada por Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Según señaló, se trata de “un espacio de integración que reúne a tres provincias con enorme capacidad productiva y un fuerte compromiso con el desarrollo del interior argentino”.

En esa línea, remarcó que la articulación entre las tres jurisdicciones permitirá potenciar distintos aspectos de las economías regionales, promoviendo el crecimiento productivo y fortaleciendo el rol del interior en el escenario nacional.

Por otra parte, Benedetti agradeció al gobernador Rogelio Frigerio por la confianza depositada al convocarlo para ejercer esta responsabilidad institucional. El nuevo representante sostuvo que su tarea estará enfocada en profundizar la cooperación entre las provincias de la región y en impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo económico y productivo del territorio.