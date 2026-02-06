Desde la Jefatura Departamental de Victoria se informó que este viernes 6 de enero, alrededor de las 12:45 horas, se tomó conocimiento de un aterrizaje de emergencia protagonizado por una avioneta en un campo de la zona rural del departamento.

Según precisaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en el campo “Los Ombúes”, en la zona de Abadía, donde una aeronave modelo Cessna 150, matrícula EAAP, biplaza y de color rojo y blanco, debió descender de manera imprevista debido a desperfectos mecánicos vinculados a la falta de combustible.

Tras el aviso, personal policial inició las tareas de localización de los ocupantes, quienes fueron hallados posteriormente en la zona del Aero Club Victoria. Se trataba de dos jóvenes, el piloto de 23 años de edad y su acompañante de 22, ambos con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo a las averiguaciones realizadas, el vuelo se encontraba debidamente declarado y había partido desde el Aeródromo de Morón, teniendo como destino final la localidad de Sauce Viejo.

En el lugar intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que efectuó una inspección completa de la aeronave con la asistencia de un can antinarcóticos, arrojando resultados negativos. Asimismo, se confirmó que no hubo personas lesionadas ni se registraron daños materiales como consecuencia del incidente.

Finalmente, se dio intervención a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo que será el encargado de realizar el informe técnico correspondiente para determinar las causas del aterrizaje de emergencia.