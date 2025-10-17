La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y la Municipalidad de Seguí firmaron un convenio de colaboración para la apertura de un nuevo espacio de atención donde los vecinos podrán realizar gestiones de planes, consultas de deudas, recepción de reclamos y otros trámites vinculados al organismo provincial.

El acuerdo fue suscripto por el director ejecutivo de la ATER, Jesús Korell, y el intendente de Seguí, Edgardo Müller, en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio orientadas a fortalecer la cooperación entre el Estado provincial y los gobiernos locales.

Un nuevo punto de atención para los contribuyentes

La nueva receptoría municipal de la ATER funcionará en dependencias del municipio y permitirá descentralizar la atención al público, acercando los servicios tributarios a los vecinos de la localidad y su zona de influencia.

Desde la Administradora Tributaria se brindará asesoramiento técnico, respaldo operativo y capacitaciones al personal municipal, garantizando una atención ágil y eficiente.

“Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización y descentralización que llevamos adelante para que cada entrerriano tenga acceso cercano, rápido y eficiente a los servicios de la ATER”, expresó el director ejecutivo Jesús Korell.

Asimismo, destacó que “trabajar junto a los intendentes y sus equipos mejora la gestión tributaria y refuerza el vínculo del Estado con los contribuyentes”.

Un beneficio directo para los vecinos

Por su parte, el intendente Edgardo Müller celebró la concreción del acuerdo y remarcó su importancia para la comunidad:

“Para Seguí es un paso importante; con este nuevo espacio nuestros vecinos podrán realizar sus trámites con más comodidad, con atención directa y un mejor acompañamiento en la búsqueda de soluciones. Es una herramienta que fortalece la relación entre el municipio, la provincia y los contribuyentes”, subrayó.

También participaron en la firma del convenio la directora de Relación con el Contribuyente de la ATER, María Liz Rodríguez Arestico, y la subsecretaria de Administración Económica y Finanzas del municipio, Analía Viola.