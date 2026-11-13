La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) reglamentó las medidas de alivio fiscal impulsadas por el Gobierno provincial para reducir la carga impositiva del comercio. Las disposiciones incluyen exenciones del componente provincial de Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos para determinados contratos de alquiler comercial.

A través de la Resolución Nº 412/2026, el organismo estableció que los beneficios se otorgarán de oficio, mediante la verificación de la información disponible en sus registros. De esta manera, los contribuyentes que reúnan las condiciones no deberán realizar trámites para acceder a las exenciones.

Uno de los principales beneficios está destinado a pequeños comerciantes de las categorías A, B y C del Régimen Simplificado, cuya actividad principal sea comercial. Según las estimaciones de ATER, la medida comprende potencialmente a 20.266 contribuyentes, que podrán dejar de pagar el componente provincial de Ingresos Brutos.

La reglamentación forma parte de la Ley Nº 11.314, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, que también contempla beneficios para quienes cumplen puntualmente con sus obligaciones tributarias y la eliminación del Impuesto de Sellos en determinadas operaciones comerciales.

Desde el organismo señalaron que el Ejecutivo tiene previsto extender estas medidas durante todo 2027, mediante la prórroga contemplada en la normativa.

El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, destacó que el objetivo es reducir costos y generar mejores condiciones para quienes trabajan, producen e invierten en la provincia. También señaló que el organismo busca facilitar el acceso a los beneficios y avanzar hacia un sistema tributario más simple.

Ingresos Brutos: exenciones automáticas

La resolución establece que ATER verificará mensualmente si los pequeños comerciantes cumplen con los requisitos para acceder a la exención del componente provincial de Ingresos Brutos.

En caso de que un contribuyente no reúna las condiciones en un determinado mes, podrá obtener el beneficio en los períodos siguientes en los que sí las cumpla.

Además, quienes hayan pagado cuotas correspondientes a períodos alcanzados por la exención tendrán reconocido de oficio un crédito equivalente al importe abonado.

La reglamentación también establece un beneficio para todos los contribuyentes del Régimen Simplificado que hayan pagado en término las primeras once cuotas del año: podrán acceder a la exención de la cuota 12 del componente provincial de Ingresos Brutos.

Este reconocimiento será automático, siempre que se cumplan las condiciones previstas y sin necesidad de presentar una solicitud.

Entre los requisitos se encuentra no registrar deuda exigible de períodos anteriores del Régimen Simplificado provincial. La normativa aclara que no se considerarán deudas exigibles las obligaciones que ya hayan sido canceladas, aunque el pago se haya realizado fuera de término, ni aquellas regularizadas mediante planes de pago vigentes.

Exención de Sellos para alquileres comerciales

ATER también reglamentó el procedimiento para aplicar la exención del Impuesto de Sellos a los contratos de alquiler de inmuebles destinados principalmente a actividades comerciales en Entre Ríos.

El beneficio comprende nuevas contrataciones, renovaciones, prórrogas y continuaciones de contratos.

Por otra parte, la legislación eliminó el Impuesto de Sellos para determinadas modificaciones de contratos o estatutos sociales. Entre las operaciones alcanzadas se encuentran los cambios de denominación, las prórrogas y las reconducciones del plazo de las sociedades.

Con estas disposiciones, la Provincia busca reducir costos tributarios para pequeños comerciantes y empresas, mediante beneficios que se aplicarán de manera directa a quienes cumplan las condiciones establecidas.