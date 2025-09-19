La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recordó a los propietarios de inmuebles que es obligatorio declarar las obras y mejoras constructivas realizadas en sus propiedades, en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente.

Según lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Valuaciones, los dueños o poseedores de inmuebles deben informar cualquier modificación o ampliación de metros cuadrados dentro de un plazo de 60 días desde que las obras estén en condiciones de habitabilidad. El incumplimiento de esta obligación puede derivar en sanciones económicas.

La declaración municipal no reemplaza la provincial

Desde la Dirección de Catastro de ATER advirtieron que en algunos casos los contribuyentes solo cumplen con la declaración de obras en el ámbito municipal, pero omiten la presentación ante el organismo tributario provincial.

Las autoridades aclararon que la declaración en el municipio no sustituye a la provincial, y que ambas instancias deben cumplirse para estar en regla.

Controles y cumplimiento voluntario

El director de Catastro de ATER, Mauro Bangert, explicó que se intensificaron los controles para regularizar estas situaciones:

"Es importante cumplir las normas, principalmente para evitar multas. Si el contribuyente aporta por un terreno baldío y tiene una propiedad edificada, está infringiendo las normas".

En la misma línea, destacó que los trámites son accesibles y ágiles, y subrayó que la presentación voluntaria siempre es preferible a enfrentar una sanción:

"Estamos para asesorar y agilizar los procesos, porque siempre es mejor que el contribuyente se presente voluntariamente a tener que hacerlo cuando ya recibió una sanción".

Asistencia y canales de contacto

Para quienes necesiten orientación, ATER ofrece asistencia personalizada a través de su Servicio de Atención al Contribuyente (SAC), disponible por teléfono o correo electrónico.

Además, los interesados pueden consultar información detallada y acceder a formularios en el sitio web oficial de ATER, o acercarse a la representación territorial más cercana a su domicilio.