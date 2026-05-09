La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó que durante mayo operan distintos vencimientos correspondientes a impuestos provinciales y otras obligaciones fiscales, entre ellos el Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural y el Impuesto a los Automotores.

Desde el organismo recordaron además que no es necesario contar con la boleta impresa para efectuar los pagos y recomendaron consultar la agenda actualizada de vencimientos disponible en el sitio oficial ATER.

Entre los principales vencimientos del mes se encuentra el Pago Único Anual y la primera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural. Según se detalló, las fechas se establecieron de acuerdo al dígito verificador de la partida inmobiliaria.

De este modo, los contribuyentes con partidas terminadas entre 0 y 4 deberán abonar el jueves 14 de mayo, mientras que aquellos cuyos dígitos verificadores finalicen entre 5 y 9 tendrán vencimiento el viernes 15 de mayo.

ATER indicó además que quienes hayan optado por el pago en cuotas continuarán con el cronograma 2026 en los meses de julio, octubre y diciembre, conforme al calendario oficial vigente.

Por otra parte, también se producirá durante mayo el vencimiento de la segunda cuota del Impuesto a los Automotores. En este caso, el cronograma se organiza según el último número del dominio del vehículo: el viernes 15 de mayo vencerán los dominios terminados entre 0 y 4, mientras que el lunes 18 de mayo lo harán aquellos finalizados entre 5 y 9.

Asimismo, el organismo tributario provincial recordó que durante el mes operan vencimientos de otras obligaciones fiscales administradas por ATER, entre ellas Ingresos Brutos, Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, Convenio Multilateral, SIRCAR, SIRTAC, Impuesto de Sellos, Derecho de Extracción de Minerales e Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales.

Para conocer el detalle completo de fechas, tributos y períodos alcanzados, los contribuyentes pueden consultar la agenda de vencimientos actualizada en el portal oficial del organismo.