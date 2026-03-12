La medida fue establecida mediante la Resolución Nº 074/26 del organismo recaudador provincial, que actualmente conduce Jesús Rafael Korell.

Motivos de la prórroga

Según se detalla en los considerandos de la resolución, la decisión de modificar el calendario impositivo responde a “razones de índole técnico operativas y de organización”, que hicieron necesario postergar las fechas originalmente previstas.

En el cronograma inicial, los vencimientos estaban establecidos para los días 16 y 17 de marzo, pero ahora se trasladan hacia la segunda semana de abril.

Nuevo cronograma de vencimientos

Con la prórroga dispuesta por la Administradora Tributaria de Entre Ríos, el calendario para el Pago Único y la Cuota 1º del Impuesto Automotor 2026 quedó definido según el dígito verificador del dominio del vehículo:

Dígitos 0, 1, 2, 3 y 4: vencen el miércoles 8 de abril de 2026 .

vencen el . Dígitos 5, 6, 7, 8 y 9: vencen el jueves 9 de abril de 2026.

De esta manera, los contribuyentes entrerrianos contarán con un plazo adicional para cumplir con sus obligaciones fiscales vinculadas al tributo automotor.

Marco legal de la medida

La resolución establece que la prórroga se dicta en el marco de las facultades conferidas por el Código Fiscal de la provincia y la Ley Nº 10.091, y cuenta además con el aval de la Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo recaudador.

Con esta modificación, el organismo provincial busca garantizar la correcta implementación del calendario tributario y facilitar el cumplimiento de los contribuyentes en el inicio del período fiscal 2026.