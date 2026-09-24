La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) incorporó esta semana 1.006.013 metros cuadrados de construcciones que no estaban declaradas en 6.013 partidas inmobiliarias de los municipios de San José y Gualeguaychú.

Las propiedades figuraban registradas como terrenos baldíos y fueron detectadas mediante herramientas de relevamiento catastral y tecnología satelital.

Del total incorporado, 1.428 partidas y 243.893 m² corresponden a San José, mientras que 4.585 partidas y 762.120 m² pertenecen a Gualeguaychú.

Más de 2 millones de metros cuadrados incorporados en 2026

Con este operativo, ATER informó que durante 2026 ya incorporó 2.078.473 m² de construcciones correspondientes a 12.480 partidas inmobiliarias.

Los relevamientos alcanzaron hasta el momento a los municipios de Concepción del Uruguay, San Salvador, Bovril, Nogoyá, San José y Gualeguaychú.

Según el organismo, la superficie incorporada durante este año triplica la que habitualmente se registra en un período anual a través de los distintos mecanismos de actualización, como los municipios, las oficinas de ATER, las declaraciones voluntarias de contribuyentes y las presentaciones de profesionales.

Impacto en el Impuesto Inmobiliario

Desde ATER estimaron que las mejoras incorporadas tendrán un impacto de aproximadamente $3.200 millones en el Impuesto Inmobiliario.

El tributo es coparticipable, por lo que el incremento en la recaudación también se traducirá en recursos para los municipios involucrados.

El organismo provincial señaló que estos fondos podrán regresar a las administraciones locales para fortalecer sus gestiones y la prestación de servicios.

Un relevamiento que utiliza tecnología satelital

Para detectar las construcciones que no figuraban en los registros, ATER combina información del Visor Catastral con relevamientos mediante imágenes satelitales.

El procedimiento permite identificar inmuebles que aparecen registrados como baldíos pero que cuentan con construcciones. Entre los casos detectados existen edificaciones de distintas dimensiones y destinos, incluso algunas con más de 1.000 metros cuadrados sin declarar.

Una vez identificadas, las superficies se incorporan a la información catastral y son consideradas para la liquidación del Impuesto Inmobiliario.

“Cada metro cuadrado que incorporamos”

El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, vinculó los resultados con la política fiscal impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, orientada, según explicó, a ampliar la base imponible y mejorar los controles.

“Cada metro cuadrado que incorporamos permite que un inmueble tribute de acuerdo con su situación real. Cuanto más completa y actualizada está la base, más justo es el sistema y menos esfuerzo recae sobre los contribuyentes que pagan en tiempo y forma”, sostuvo Korell.

Según el organismo, las incorporaciones masivas realizadas durante 2026 representan un cambio de escala en este tipo de controles, con antecedentes de una magnitud similar que no se registraban en la provincia desde hace aproximadamente tres décadas.

Cómo rectificar una superficie

Los contribuyentes que consideren que la superficie incorporada no coincide con la situación real de su inmueble pueden ingresar a los servicios de ATER en ARCA y realizar la rectificación correspondiente mediante la Declaración Jurada.

La información presentada queda posteriormente sujeta a fiscalización por parte del organismo tributario.