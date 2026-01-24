La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) puso en vigencia un nuevo sistema para la Declaración Jurada (DDJJ) de mejoras inmobiliarias, que permite a los contribuyentes realizar el trámite de manera digital, gratuita y con un circuito más simple, eliminando gestiones presenciales innecesarias.

La iniciativa se enmarca en las políticas de modernización que impulsa el gobierno provincial y tiene como objetivo facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, mejorar la calidad de la información catastral y optimizar los procesos administrativos.

Digitalización del trámite

La medida fue instrumentada mediante la Resolución N° 17/25 de la Dirección de Catastro, que actualiza formularios, instructivos y especificaciones técnicas para la carga y el tratamiento de la información declarada. A partir de esta normativa, la DDJJ de mejoras puede realizarse por primera vez de forma 100% digital.

El nuevo esquema incorpora definiciones técnicas unificadas para reducir diferencias en la carga de datos y mejorar la consistencia de la información. Entre los avances se destaca la aprobación de un listado único de materiales constructivos y la incorporación de lineamientos específicos para situaciones particulares, como los inmuebles alcanzados por el régimen de Propiedad Horizontal.

Cómo realizar el trámite

La declaración se efectúa a través de los servicios de ATER dentro del portal de ARCA, utilizando CUIT y Clave Fiscal. Para completar el procedimiento, el contribuyente debe:

Tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico , requisito obligatorio para operar y recibir notificaciones.

, requisito obligatorio para operar y recibir notificaciones. Ingresar a Servicios ATER y seleccionar la opción Catastro .

y seleccionar la opción . Elegir “Declará tu mejora”, completar los campos requeridos y generar la DDJJ.

Una vez finalizada la presentación, la mejora quedará registrada para su procesamiento y se reflejará en la próxima boleta del Impuesto Inmobiliario, en el apartado correspondiente a metros construidos.

Cuándo corresponde el canal digital y cuándo es presencial

El sistema digital está habilitado para la incorporación de nuevas mejoras en terrenos registrados como baldíos y para la declaración de nuevas edificaciones en lotes que ya cuentan con construcciones previas. Es decir, permite actualizar la situación del inmueble cuando se agrega una mejora o edificación nueva.

En cambio, cuando se trata de modificar información ya existente, como ampliaciones que implican cambios sobre un polígono previamente registrado, el trámite debe realizarse de manera presencial, ya que requiere una validación técnica específica.

Toda la información sobre el procedimiento se encuentra disponible en la web oficial de ATER.

Importancia de regularizar a tiempo

Desde ATER recordaron que la declaración de mejoras u obras es obligatoria en toda la provincia. Cumplir con esta presentación permite mantener actualizados los datos del inmueble y evita contingencias futuras, como sanciones o ajustes derivados de mejoras no declaradas detectadas en controles posteriores.

Asimismo, se aclaró que, aunque una obra haya sido informada ante un municipio, la declaración ante ATER sigue siendo necesaria para la actualización catastral y la correcta determinación del Impuesto Inmobiliario a nivel provincial.

Incorporación de metros de oficio

En este contexto, el organismo informó que en las próximas semanas avanzará con procesos de incorporación de metros cuadrados de oficio, a partir de construcciones detectadas mediante tecnología satelital. Estas acciones podrán derivar en intimaciones cuando se detecten inconsistencias entre lo declarado y lo relevado.

Si la obra está correctamente identificada, los nuevos metros se reflejarán directamente en la boleta. En caso de desacuerdo, el contribuyente podrá presentar el formulario correspondiente en la Representación Territorial de su jurisdicción, donde también recibirá asistencia para completar la documentación.

Con este esquema, ATER busca ofrecer una vía ágil para la regularización voluntaria y, al mismo tiempo, un procedimiento claro y ordenado para las actualizaciones surgidas de instancias de control.