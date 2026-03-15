Desde el organismo provincial señalaron además que, mediante un esfuerzo de la provincia, se implementará la modalidad de pago en cinco cuotas a lo largo del año y sin incrementos en el monto total del impuesto, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los contribuyentes.

En ese sentido, aclararon que el esquema de cinco cuotas no implica un aumento en el valor anual del tributo por cada vehículo, sino que se trata únicamente de una redistribución del pago en más vencimientos para permitir una mayor organización financiera de los contribuyentes.

Respecto al cronograma de la primera obligación del año, se estableció que los dominios cuya patente termine en números del 0 al 4 deberán abonar el 8 de abril, mientras que aquellos finalizados en 5 al 9 tendrán como fecha límite el 9 de abril.

Para quienes opten por el pago en cuotas, el calendario continuará durante el año con los siguientes vencimientos: la segunda cuota operará el 15 y 18 de mayo; la tercera el 15 y 16 de julio; la cuarta el 15 y 16 de septiembre; y la quinta el 17 y 18 de noviembre de 2026. De este modo, el cronograma se extiende hasta noviembre, permitiendo distribuir el cumplimiento del impuesto a lo largo del año.

Beneficios vigentes

Desde ATER recordaron que durante el presente ejercicio fiscal se mantienen distintos incentivos para quienes cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias. Entre ellos, se encuentra un 15 por ciento de descuento por Buen Pagador para quienes hayan abonado en término todas las cuotas correspondientes al período 2025.

A su vez, se otorga un 10 por ciento de descuento por Pago Anual para quienes cancelen la totalidad del impuesto en el primer vencimiento del calendario. También continúa vigente un beneficio del 10 por ciento para vehículos cero kilómetro facturados en la provincia, aplicable durante el primer año fiscal conforme al régimen vigente. Estos beneficios pueden acumularse según corresponda.

Asimismo, se mantienen los beneficios previstos para situaciones específicas, como los vehículos destinados a servicios de taxis y remises, las unidades híbridas o eléctricas y los casos contemplados para personas con discapacidad.

Fondo de Desarrollo y Conservación Vial

Desde el organismo también recordaron que, en el marco de la normativa vigente, entre el 20 y el 30 por ciento del Impuesto Automotor —según la valuación del vehículo— se destina al Fondo de Desarrollo y Conservación Vial, que tiene como finalidad financiar obras de construcción, mantenimiento y mejora de la red vial provincial.

Por otra parte, se informó que durante abril también operarán los vencimientos correspondientes a la segunda cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano, previstos para los días 15 y 16 de abril, de acuerdo a la terminación de partida.

Disponibilidad de boletas

ATER indicó además que las boletas correspondientes al período fiscal 2026 se encuentran en proceso de liquidación y comenzarán a estar disponibles para su descarga y pago durante los últimos días de marzo a través de los servicios en línea del organismo y su sitio web oficial.

Cabe recordar que las boletas de los impuestos provinciales se emiten en formato digital y pueden consultarse las 24 horas. Los contribuyentes también pueden adherirse al sistema de Boleta Digital desde la página oficial para recibir avisos y notificaciones por correo electrónico.

Medios de pago y canales de atención

Para abonar el impuesto, los contribuyentes cuentan con diversas alternativas. Pueden hacerlo de manera presencial en sucursales de Plus Pagos Servicios presentando DNI, número de partida, dominio o CUIT, sin necesidad de presentar la boleta impresa.

También es posible realizar el pago de forma online a través de PlusPagos.com y su aplicación móvil mediante Debin o tarjeta de débito; por Home Banking o cajeros automáticos de las redes Link y Banelco; mediante pagos electrónicos VEP, VPA o VCD generados desde los servicios en línea de ATER y ARCA; a través del botón de pago disponible en el sitio oficial con tarjeta de débito o código QR desde billeteras virtuales; o mediante débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de débito.

Para consultas o asistencia, ATER dispone del teléfono 0810-888-2837 (de lunes a viernes de 8 a 13), el correo electrónico [email protected], su sitio web oficial y las oficinas y receptorías distribuidas en toda la provincia.