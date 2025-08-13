La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) puso en marcha, desde este lunes, un nuevo procedimiento digital para trámites vinculados a partidas inmobiliarias, que permitirá a contribuyentes y profesionales —como escribanos públicos— gestionar la incorporación de sujetos responsables y/o el cambio de titular del impuesto sin necesidad de concurrir a las oficinas.

La medida, integrada en la plataforma ARCA – Servicios de ATER, apunta a consolidar un sistema más ágil, seguro y transparente, con notificaciones a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) como requisito excluyente para acceder a la modalidad.

El nuevo esquema reemplaza la presentación física de documentación por un proceso completamente electrónico: los usuarios podrán cargar en línea el formulario y los respaldos correspondientes, obteniendo un número de expediente para el seguimiento en tiempo real hasta la resolución final.

Beneficios clave del sistema

Agilidad y comodidad: trámites disponibles en cualquier momento y lugar, sin traslados ni esperas.

Transparencia: seguimiento en línea con número de expediente asignado automáticamente.

Seguridad jurídica: autenticación electrónica y resguardo de la documentación, con notificaciones fehacientes vía DFE.

El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, afirmó que esta innovación “es un nuevo avance hacia una administración más moderna y eficiente, que optimiza procesos internos y, principalmente, brinda una experiencia más cómoda y transparente a los contribuyentes y profesionales”.

Por su parte, el director de Catastro, Mauro Bangert, destacó que la integración tecnológica “garantiza la trazabilidad, la seguridad y la integridad de toda la documentación, reduciendo notoriamente los tiempos de determinados trámites y fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en el sistema”.