A través de la Resolución N.º 564/25, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) estableció el calendario de vencimientos impositivos que regirá durante el período fiscal 2026. El cronograma ya se encuentra disponible para su consulta en el sitio web oficial del organismo, lo que permite a contribuyentes y profesionales conocer con anticipación las fechas clave del año.

Según se informó, la agenda de vencimientos fue diseñada con el objetivo de ordenar y distribuir de manera equilibrada las obligaciones tributarias a lo largo del ejercicio fiscal, facilitando el cumplimiento por parte de contribuyentes y responsables.

En este marco, el Impuesto Inmobiliario Urbano y el Impuesto Automotor podrán abonarse en cinco cuotas, con vencimientos escalonados entre los meses de febrero y noviembre, lo que favorece una planificación más previsible de los pagos. El cronograma también contempla la dinámica del calendario anual y la estacionalidad propia de las distintas actividades económicas, productivas y de servicios, procurando adecuar los vencimientos a los ciclos habituales de cada sector.

Principales vencimientos

Impuesto Automotor

Pago único anual (según último dígito verificador): 0 a 4: 16 de marzo de 2026 5 a 9: 17 de marzo de 2026

(según último dígito verificador): Pago en cinco cuotas : 1.ª cuota: 16/03 (0 a 4) | 17/03 (5 a 9) 2.ª cuota: 15/05 (0 a 4) | 18/05 (5 a 9) 3.ª cuota: 15/07 (0 a 4) | 16/07 (5 a 9) 4.ª cuota: 15/09 (0 a 4) | 16/09 (5 a 9) 5.ª cuota: 17/11 (0 a 4) | 18/11 (5 a 9)

:

Impuesto Inmobiliario Urbano

Pago único anual : 0 a 4: 18 de febrero de 2026 5 a 9: 19 de febrero de 2026

: Pago en cinco cuotas : 1.ª cuota: 18/02 (0 a 4) | 19/02 (5 a 9) 2.ª cuota: 15/04 (0 a 4) | 16/04 (5 a 9) 3.ª cuota: 16/06 (0 a 4) | 17/06 (5 a 9) 4.ª cuota: 18/08 (0 a 4) | 19/08 (5 a 9) 5.ª cuota: 15/10 (0 a 4) | 16/10 (5 a 9)

:

Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural

Pago único anual : 0 a 4: 14 de mayo de 2026 5 a 9: 15 de mayo de 2026

: Pago en cuatro cuotas : 1.ª cuota: 14/05 (0 a 4) | 15/05 (5 a 9) 2.ª cuota: 15/07 (0 a 4) | 16/07 (5 a 9) 3.ª cuota: 15/10 (0 a 4) | 16/10 (5 a 9) 4.ª cuota: 15/12 (0 a 4) | 16/12 (5 a 9)

:

Impuesto a las Embarcaciones

Pago único anual : 0 a 4: 15 de julio de 2026 5 a 9: 16 de julio de 2026

: Pago en tres cuotas : 1.ª cuota: 15/07 (0 a 4) | 16/07 (5 a 9) 2.ª cuota: 15/09 (0 a 4) | 16/09 (5 a 9) 3.ª cuota: 17/11 (0 a 4) | 18/11 (5 a 9)

:

En cuanto a Ingresos Brutos – Régimen Simplificado (Monotributo), los vencimientos mensuales se determinan según el calendario de ARCA, establecidos el día 20 de cada mes, con los corrimientos correspondientes cuando así lo disponga la normativa.

Otras obligaciones

El calendario 2026 también incluye los vencimientos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen General, Ingresos Brutos – Convenio Multilateral, el Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales, los sistemas SIRCAR y SIRTAC, el Derecho de Extracción de Minerales y otras obligaciones administradas por ATER.

Desde el organismo se recordó que, en caso de coincidir con un día inhábil, el vencimiento se trasladará al día hábil inmediato siguiente.

Consultas

El calendario completo puede consultarse durante todo el año en la web oficial de ATER. Además, los contribuyentes pueden realizar consultas en las oficinas del organismo en todo el territorio provincial o comunicarse con el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) al 0810-888-2837, de lunes a viernes de 8 a 13.