En el marco de las medidas de fuerza que llevan adelante trabajadores municipales en la ciudad de Concordia, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) emitió un duro comunicado en el que denunció el uso de la fuerza policial, actos de hostigamiento y la criminalización de la protesta.

El conflicto se originó tras la desvinculación de trabajadores de la planta municipal, situación que generó un creciente clima de tensión en los últimos días, marcado por la presencia policial en los espacios de protesta y por denuncias de intentos de amedrentamiento por parte de funcionarios.

Desde el Consejo Directivo Provincial de ATE Entre Ríos expresaron su repudio a los hechos y manifestaron su respaldo a la seccional local. “Repudiamos el uso de la fuerza policial contra los trabajadores y la criminalización de la protesta. Nos solidarizamos con el reclamo de los compañeros de ATE Concordia”, señalaron.

En su comunicado, la seccional Concordia de ATE sostuvo: “Lamentamos profundamente que, en plena democracia, las fuerzas policiales sean utilizadas para impedir y amedrentar el desarrollo de una medida de fuerza legítima, surgida como respuesta a la desvinculación arbitraria de cientos de trabajadores y trabajadoras del Municipio”.

El gremio denunció además una “presencia desmedida y provocadora” de efectivos policiales desde el día viernes, tanto en las protestas como dentro del edificio municipal y sus inmediaciones. Según ATE, incluso se registraron policías infiltrados en las manifestaciones. “Se llegó a una situación absurda en la que había más policías que despidos generados por la gestión municipal”, indicaron.

La situación se profundizó a partir del lunes, cuando los trabajadores confluyeron en distintos sectores junto a los gremios STEM y UOEMC. En el Taller Municipal, siempre según el comunicado, se volvió a registrar una fuerte presencia policial, acompañada de denuncias que el sindicato calificó como “falsas, infundadas y carentes de sustento”, las cuales fueron posteriormente desestimadas. Para ATE, estas maniobras tuvieron como único objetivo “hostigar, intimidar y disciplinar a los trabajadores organizados”.

El comunicado también incluye un fuerte cuestionamiento al accionar de la Directora de Ceremonial municipal, quien, según la denuncia, junto a la custodia personal del intendente, habría intentado atropellar a manifestantes y luego protagonizado un episodio de provocación. “Los manifestantes optaron por la madurez y la responsabilidad, ignorando dichas provocaciones”, destacaron desde el gremio.

Finalmente, ATE reiteró su reclamo de diálogo con el intendente municipal, pero advirtió que “no puede existir diálogo bajo intimidación”. En ese sentido, exigieron que cualquier instancia de reunión se realice sin presencia policial y en un marco de respeto, libertad sindical y plena vigencia de los derechos democráticos.

“La protesta social no es delito, y la represión no reemplaza al diálogo”, concluye el comunicado.