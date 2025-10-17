Desde la Jefatura Departamental de Policía de Victoria se informó a Paralelo 32 que en horas del mediodía de este jueves 16 de octubre, efectivos de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales fueron atacados a balazos mientras realizaban controles náuticos en la zona del río Pavón y el Paraná, frente a Villa Constitución.

Según el parte oficial, dos embarcaciones se dieron a la fuga luego de que el personal policial intentara identificarlas. A bordo se encontraban al menos cinco hombres, todos encapuchados y con gorras, quienes abrieron fuego contra la lancha policial.

La embarcación de la Policía de Entre Ríos recibió unos diez impactos de bala en el casco, aunque ninguno de los funcionarios resultó herido. Los efectivos pertenecen a la Comisaría Tercera de Islas.

Ante el ataque, se dio aviso inmediato a Prefectura Naval Argentina y a las comisarías cercanas, además de disponerse un amplio operativo conjunto con apoyo aéreo y terrestre.

Amplio despliegue de seguridad

El Jefe de Policía de la provincia ordenó la intervención de la División COE y del Grupo Especial de la Jefatura Departamental Victoria, que se trasladaron al lugar junto a efectivos de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales.

El operativo incluyó rastrillajes por aire, agua y tierra, así como el uso de drones para la búsqueda de los agresores en la zona ribereña.

Fuentes policiales indicaron que los autores del ataque serían entre cinco y seis individuos, presuntamente radicados en Villa Constitución y Rosario, vinculados a una banda delictiva de esa región. La información fue compartida con Prefectura Naval Argentina y con las áreas de investigación de la provincia de Santa Fe, que trabajan de manera coordinada con la Policía entrerriana para su localización.

Investigación en marcha

Todas las diligencias se realizan bajo las órdenes de la Fiscalía de la ciudad de Victoria, que dispuso las medidas investigativas correspondientes.

Fuentes policiales confirmaron que, continuaban los operativos en aguas y terrenos de la zona de islas, e incluso en territorio santafesino, con personal especializado de Entre Ríos y fuerzas nacionales.