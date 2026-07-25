Política
Asumió Villarruel
Al comienzo de la sesión del miércoles pasado, se le tomó juramento al nuevo concejal del bloque justicialista, Gonzalo Alberto Villarruel, quien reemplaza al ex edil Juan Pablo Motta. En declaraciones a la prensa, luego de la sesión, el flamante concejal comentó que tiene 41años, trabaja en Calisa, está afiliado al Sindicato de la Carne y vive en Crespo hace 16 años. Dijo que continuará trabajando en las comisiones donde se desempeñaba Motta. “Voy a estar a disposición de la gente, me importan especialmente los temas de trabajo y laborales, también vivienda, salud y temas familiares”, destacó.
La asunción del nuevo edil opositor fue seguida por un importante grupo de personas con quienes Villarruel comparte actividad gremial y partidaria.
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