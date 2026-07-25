Al comienzo de la sesión del miércoles pasado, se le tomó juramento al nuevo concejal del bloque justicialista, Gonzalo Alberto Villarruel, quien reemplaza al ex edil Juan Pablo Motta. En declaraciones a la prensa, luego de la sesión, el flamante concejal comentó que tiene 41años, trabaja en Calisa, está afiliado al Sindicato de la Carne y vive en Crespo hace 16 años. Dijo que continuará trabajando en las comisiones donde se desempeñaba Motta. “Voy a estar a disposición de la gente, me importan especialmente los temas de trabajo y laborales, también vivienda, salud y temas familiares”, destacó.

La asunción del nuevo edil opositor fue seguida por un importante grupo de personas con quienes Villarruel comparte actividad gremial y partidaria.