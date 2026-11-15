Victoria.- La comunidad benedictina de la Abadía del Niño Dios tiene un nuevo superior. El pasado sábado 7 de noviembre, tras una jornada de oración y discernimiento espiritual, los monjes eligieron al P. Rubén Darío Ojeda O.S.B. como el sexto Abad de la historia del monasterio victoriense, cargo que desempeñará durante los próximos seis años.

La elección marca un hito institucional relevante para la congregación local, ya que cierra una etapa de cinco años de administración interina encabezada por el prior administrador P. Carlos Daniel Ambort, quien estuvo al frente de la casa religiosa desde la renuncia del padre victoriense Carlos Oberti en 2021.

Una jornada de oración y el anuncio de las campanas

El proceso electivo comenzó en las primeras horas de la mañana del sábado con la celebración de la misa votiva al Espíritu Santo. A partir de las 9:30, los integrantes de la comunidad se reunieron en la cripta del monasterio para llevar adelante la votación. Tras aproximadamente una hora de deliberación, el tradicional repique de las campanas de la Abadía anunció a los fieles y vecinos que el nuevo superior había sido designado.

Inmediatamente después, los monjes ingresaron al templo, donde se proclamó formalmente su nombre y se procedió a su instalación en el cargo, acto presidido por el P. Benito Rodríguez, abad presidente de la Congregación Benedictina de la Santa Cruz del Cono Sur, a la que pertenece el monasterio entrerriano. Según informaron desde la comunidad mediante un comunicado oficial, la solemne misa de bendición abacial quedó pendiente y su fecha será comunicada oportunamente.

Trayectoria del sexto Abad

Originario de la provincia de Santa Fe, el P. Rubén Darío Ojeda mantuvo su primer acercamiento con la Abadía del Niño Dios a principios de la década de 2000, cuando visitaba el lugar como huésped en busca de discernimiento vocacional sobre la vida monástica. En 2018 ingresó formalmente a la comunidad abacial.

A lo largo de su recorrido en Victoria colaboró inicialmente en tareas internas, mantenimiento y cuidado del predio. Desde 2021 asumió la responsabilidad de la hospedería interna y el acompañamiento de los aspirantes a la vida religiosa, mientras que a comienzos de este año había sido designado maestro de novicios.

“La Abadía no se entiende sin Victoria”

Tras asumir la conducción del monasterio, el nuevo Abad destacó que entre los ejes centrales de su gestión estarán el fortalecimiento de la vida fraterna mediante el diálogo y la escucha interna, así como la continuidad de la apertura y hospitalidad que caracterizan a la casa frente a quienes llegan buscando un espacio de retiro y espiritualidad.

Asimismo, subrayó el profundo vínculo histórico y afectivo que une al cenobio con la ciudad de las siete colinas: “La Abadía del Niño Dios no se entiende sin Victoria, y creo que Victoria tampoco se entiende sin la abadía. Hay una comunión muy profunda; Victoria es nuestro hogar”.