Nogoyá.- Luego de una intensa gestión y tras las duras críticas por los estados de los caminos rurales del Departamento, se dispuso un nuevo responsable de las oficinas de vialidad Nogoyá. Miguel “Chichín” Barboza, candidato a viceintendente en las últimas elecciones por el Frente para la Victoria, ocupará el cargo hasta el momento desempeñado por Raúl Acevedo.

En la mañana del martes y con la presencia de amplios sectores de arco político local, la recientemente asumida directora de vialidad provincial, Alicia Benitez de Feltes, designó a Miguel Barboza como responsable de la zonal VII. La gestión, según aseguran desde el oficialismo, será de continuidad.

Paralelo 32 dialogó con el nuevo responsable quien aseguró que cumplirá con el pedido del gobernador de “convocar a todos los sectores” y resaltó que esa es la “única forma que se puede sacar adelante” la actual situación. Respecto de su par saliente, sostuvo que los une una relación de amistad y adelantó que continuará como subjefe de la zonal.

“Sabemos que es un momento difícil aunque no solo en el departamento Nogoyá sino en toda la provincia. En el país estamos en crisis, es el momento de poner todo lo que hay que poner, la inventiva de cada uno, los contactos, las conexiones”, disparó, y adelantó: “Yo voy a convocar a todos los sectores para que nos ayudemos entre todos y salir adelante”.

Por otra parte y en relación a las reiteradas quejas presentadas por los sectores agropecuarios, el nuevo responsable apuntó: “En la medida en que empecemos a andar vamos a revertir el malestar de los productores, primero hay que escucharse responsablemente porque en esto tenemos parte muchos; hay que arreglar los caminos y mantenerlos pero además no hay que romperlos”, y remarcó: “Acá hay de todo, también camiones que pasan exceso de carga después de los días de lluvia”.

Por su parte, el presidente municipal Rafael Cavagna acompañó la nueva designación y recordó la importancia de la producción para la ciudad y aseguró que Nogoyá, como cabecera de Departamento, está dispuesta a trabajar “codo a codo” con la nueva gestión. Al respecto, el mandatario local concluyó: “Al vecino no le importa si es el gobierno nacional, provincial o municipal el que le arregla los caminos, porque le da solución a los vecinos. Nogoyá necesita mucho de infraestructura, hay mucho para trabajar”.

Voces disconformes

El diputado provincial por el Frente Renovador (UNA), Daniel Koch, cargó duramente contra su par José Allende por haber promovido la designación de un hombre de sus filas como nuevo responsable de la zonal Nogoyá, y aseguró a través de las redes sociales: “Vuelven los ladrones a Vialidad de Nogoyá”.

El legislador realizó un fuerte comentario en su cuenta de Facebook asegurando que con el “consentimiento del gobernador Bordet”, Allende ha puesto una persona de su confianza para hacer «caja».

“Es una verdadera lástima que volvamos a los tiempos de Richard González, donde se desmanteló Vialidad, se vendió gas oil, broza, repuestos y hasta tractores desaparecieron”, disparó Koch, y sentenció: “Hoy los delincuentes vuelven a Vialidad con José Allende a la cabeza”.

Por su parte y en respuesta a dichas acusaciones, Allende aseguró que iniciará acciones legales contra el legislador y lo instó a comprobar lo denunciado en la web.