Crespo- Este miércoles 17 de mayo se realizó el acto de asunción de autoridades del Comité UCR Crespo ‘Héctor Mario Seri’, en el salón de la Asociación Deportiva y Cultural, consumados ya los resultados del domingo 16 de abril, donde habían ido a las urnas dos listas.

Vale recordar que la 301 “Cambio radical”, encabezada por Beltrán Cepeda, logró imponerse por 211 votos a 49 a la 302 “Radicales para conducir y gobernar”, que postulaba a Aníbal Prado a la conducción local. Sí se presentó una única lista de la Juventud Radical, liderada por Agustín López, que seguirá conduciendo los destinos de ese sector por un nuevo período.

En la noche de asunción fueron oradores además del propio López, María Elina Ruda (presidente saliente de Comité Crespo); el intendente dos veces electo de Hernandarias y nuevamente elegido Presidente del Comité Departamental, Carlos Lencina; el nuevo presidente, Beltrán Cepeda; el intendente Darío Schneider y el actual encargado del Área de Salud de la Municipalidad y candidato a la intendencia por el Frente Crespo Nos Une, Dr. Marcelo Cerutti.

Acompañaron, entre otros, el diputado provincial Julián Maneiro, Lisandro Ocampo como presidente de la Juventud Radical en el Departamento Paraná Campaña; Juan Treppo, Delegado a nivel nacional; y la viceintendenta de Hasenkamp Josefina Leiva Chávez, además de funcionarios y ediles locales, militantes y afiliados.

Los nombres

Se entregaron certificados y puso en funciones en el Comité Mayores a: Presidente Beltrán Cepeda; Vice Eliana Wendler, Secretario Andrés Spreafico; Prosecretaria Teresa Capellino; Tesorero Carlos Caram; Protesorero Silvina Wiliezko; Vocales titulares: Alfredo Jaiyes, Juana Gómez, Norberto Weigandt, Alicia Torresín y Misael Pérez. Suplentes: Norma Aguilar, Mario Canaves, Ida Waigandt, Damián Weiss y Lorena Pautasso.

Juventud Radical: Presidente Agustín López, Cindy Müller, Secretario Ricardo Villalobos, Prosecretaria Brisa Gómez, Tesorera Brenda Gómez y Protesorero Mateo Schneider. Vocales titulares: Valentina Merlo, Axel Pharher, Melisa Derfler, Maximiliano Stang y Julia Jacob. Suplentes: Ariel Schroeder, Camila Heinze Wendler, Eduardo Stieben, Leticia De Carli y Lautaro Fritzler.

Radicalismo movilizado

A la hora de los discursos, Cepeda destacó el agradecimiento a quienes se acercaron a votar en la reciente interna, siendo “una práctica que nos fortalece, nos muestra movilizados hacia la sociedad y refleja que somos el partido mayoritario dentro de nuestra coalición de gobierno”.

Opinó que “Me enorgullece recibir mi diploma y me resuena que de este partido es el actual intendente y será también el próximo”, en alusión directa a Schneider y Cerutti. “Párrafo especial merecen aquellas personas que siempre sostuvieron el radicalismo local, las que se reunían en casas particulares, en salones prestados y resistían los avasallamientos del gobierno de turno, dándonos por extinguidos. Hoy la realidad es otra, contamos con nuestro local partidario, con un excelente presente y trabajaremos porque nuestro futuro sea aún mejor. Les pedimos que nos sigan acompañando como lo hicieron en las urnas”.

Ruda planteó que “El desafío y el pacto es que llevemos nuestra voz militante y como ciudadanos a cada lugar que podamos y que a cada persona podamos contarles en estos ochenta días que nos quedan de cara a las PASO, la importancia de comprometerse con un voto consciente y democrático. Hay mucho por hacer y transformar todavía en esta ciudad”.

López acotó que “Somos parte de un frente y hubiésemos acompañado a cualquier candidato, pero estamos contentos de que sea Cerutti, un correligionario, el elegido. En juventud hay mucho por hacer, los jóvenes tenemos dudas, incertidumbre, es un contexto difícil, por eso asumimos no solo un cargo, sino un compromiso de hacer una juventud empática con la realidad, tolerante y sin miedo de alzar voz ante las injusticias, sumando ideas nuevas y renovando a la UCR, pero siempre respetando los valores del partido”.

Lencina indicó que “Hoy hay un desafío grande y es que Cerutti sea el nuevo intendente de Crespo y que tengamos en Pedro Galimberti un gobernador radical. Tenemos que luchar para torcer el rumbo, tenemos que transmitir esperanza, mostrar porqué somos la mejor opción en la nación, en la provincia y en cada lugar donde tenemos representación. En Crespo vemos una ciudad que trabaja, un Parque Industrial que crece, y es lo que debemos replicar en otros lugares. Necesitamos de la militancia, solos no podemos”.

Schneider expresó que “El radicalismo respeta la institucionalidad. Es nuestro mayor valor, es lo que nos da esta historia y preponderancia que cada día reivindicamos. La política es una herramienta para transformar la sociedad, no para servirnos de ella. La mala política lo hace, pero los radicales no lo aceptamos. Somos un partido político democrático y con mucho trabajo militante. Lo que se viene es muy importante y hay que redoblar esfuerzos en Crespo y en la provincia. Nadie puede solo. Yo represento algo, pero tengo al lado mío un gran equipo”.

Cerutti dijo que “Me enorgullece ser parte de un gran grupo y ahora ser el candidato que represente esta idea. En tiempo de egoísmos y codazos para llegar, en nuestro caso fue la charla y el debate, el consenso, lo que me llevó a ser el candidato, con vocación de servicio y capacidad de trabajo, porque a esto lo saca adelante no una persona, sino un equipo. La continuidad, por todo eso, somos nosotros. Tenemos que seguir adelante para que al salir a repartir boletas, recibamos de los vecinos no enojos sino elogios”, enfatizó.