Victoria.— El Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE) resolvió declarar asueto escolar en todo el departamento Victoria el lunes 8 de septiembre, día de la patrona local Nuestra Señora de Aránzazu. La medida se da en el marco de la celebración por el 150° aniversario de la bendición del templo parroquial, ocurrido en 1875.

En un principio, la autorización no estaba prevista. Desde el CGE se había establecido que el asueto escolar en Victoria debía concentrarse en una sola fecha: o bien el 13 de mayo, recordando la fundación del oratorio de La Matanza (considerado hito fundacional de la ciudad), o bien el 8 de septiembre, día de la patrona. Este año la comunidad educativa ya había gozado del asueto el 13 de mayo, por lo cual no se contemplaba habilitar otro.

Sin embargo, a partir de una nota presentada por la Basílica de Aránzazu y la Cofradía de la patrona, acompañada por el párroco Marcelo Carraza, se solicitó que se considere el carácter excepcional de este 2025 por cumplirse un siglo y medio de la vida parroquial. El pedido fue aceptado y oficializado mediante resolución firmada el 26 de agosto por la presidenta del CGE, Alicia María Fregonese.

De esta manera, estudiantes y docentes de todos los niveles y modalidades educativas en Victoria podrán participar de las celebraciones religiosas y culturales que cada año congregan a la comunidad en torno a su patrona, con el agregado simbólico de un aniversario redondo para la historia local.