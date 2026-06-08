LSM.- Este lunes 1° de marzo, en el horario de 8:00 a 15:00, los nueve profesionales que aspiran a ocupar el puesto en el Juzgado de Paz de Libertador San Martón, se presentaron a rendir el examen teórico según lo establece la ordenanza 1458-20 del Órgano Legislativo Municipal que coordina la Lic. Susana Cayrus.

Los 9 aspirantes presentes en el examen fueron: Colja, Sergio Germán; De Sousa Matías, Carolina Edith; Monte, Nadia; Nieva, Valeria Carolina; Sanchez Badenas, Alicia Raquel; Sarto, Rubén Darío; Schneider, Hernán Javier; Tonutti, Mariela Magdalena; y Waigandt, Alejandro Andrés.

Dicha instancia evaluativa contó con la fiscalización del Dr. Alejandro Canavesio, Presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos; junto a Jorge Monge, ex Legislador por la provincia y ex Convencional Constituyente; Myriam Slekis, Secretaria del Concejo Deliberante; y Susana Cayrus, Presidente Concejo Deliberante LSM; además de Concejales de ambos bloques, en horarios rotativos.

La presidente del Concejo Deliberante, Susy Cayrus, en contacto con Paralelo 32, hizo saber cómo sigue el proceso a partir de esta evaluación. Dijo que “Los evaluadores tienen hasta el 17 de marzo para remitir los resultados al Concejo. Se notifica a los aspirantes, se les otorga 5 días para revisar las evaluaciones, y si se presentaren objeciones, los evaluadores dispondrán de 10 días más para definir sobre eso”, y agregó que “Se estima que a partir del 7 de abril se realizarán las entrevistas personales de los concejales con cada uno de los aspirantes”.