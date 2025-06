Crespo.- La Asociación por una Nueva Familia (APUNF) firmó un convenio de colaboración mutua con la Asociación Paradar de Paraná. El acuerdo estipula que el convenio se firmó para “establecer un marco de colaboración en actividades de mutuo interés, por su trascendencia social, educativa, científica, tecnológica, cultural, financiera y/o económica, realizando aportes comunes en razón de la naturaleza institucional, social, cultural y emprendedora, tendiente a crear lazos de cooperación, fortalecimiento, desarrollo y complementación, con el objeto de promover la colaboración y realizar actividades en distintas áreas de interés para la comunidad”.

La entidad intermedia crespense trabaja con familias atravesadas por la violencia de género y familiar y mantiene acuerdos con la Municipalidad de Crespo. Además, está reconocida como ONG especializada en esas temáticas a nivel provincial y en relación con instituciones como el Poder Judicial y la Policía de Entre Ríos. APUNF recibe un subsidio desde hace casi 30 años para pagar un profesional (actualmente la psicóloga Melanie Saluzzo), el resto de los gastos de mantenimiento se cubren con cuotas societarias.

Cambio institucional

El acuerdo con Asociación Paradar forma parte de un giro que la comisión directiva de APUNF quiere darle al trabajo de la entidad. Sin dejar de atender casos de violencia familiar y de género, que son la razón por la cual se creó.

No dejan de hacer actividades terapéuticas y de contención en casos de violencia familiar y de género. Pero avanzar en otros temas de carácter social y económico para ayudar a las familias a superar el círculo de violencia en el que están sumergidas. Es lo que explicaron en diálogo con Paralelo 32 Olga Huber, presidenta de APUNF, Noelia Gotte, secretaria, y Hernán Miño, tesorero.

A partir de la existencia del Área de la Mujer en la Municipalidad de Crespo, creado en la anterior gestión, mucho de lo realizado desde APUNF fue asumido por ese ámbito municipal. Gotte señaló que “como se ha achicado el trabajo en violencia en APUNF, lo que se busca es ampliar los espacios de intervención, saliendo a buscar otras prestaciones que se pueden hacer con las familias, tanto en el ámbito de adicciones, en aspectos como lo cultural, o deportes. Ese es el marco del convenio con la Asociación Paradar”.

Comentó que Paradar se dedica a trabajar desde lo cultural, lo deportivo, realizan cursos de idiomas, de coaching, de emprendedurismo.

Experiencia

Miño destacó qué aporta APUNF en el convenio. “Armamos una agenda de trabajo, vamos a llevar la experiencia de APUNF, cómo se comenzó en los barrios, cómo se trabajó, cómo se creó la asociación. En Paraná no hay un lugar de contención de víctimas de violencia de género, que sea gratuito. Siempre nos tomaron como referentes a la Asociación y la ciudad de Crespo por esa forma de trabajo gratuita con profesionales. Trataremos de volcar en Paraná nuestra experiencia, darles nuestro ‘granito de arena’ sobre lo que se hace en Crespo. Y la Asociación Paradar tiene la idea de traernos todo lo que están haciendo.

Gotte agregó que la entidad se reunió con profesionales de UADER de Paraná “y vamos a empezar un curso de emprendedurismo y coaching. Tambien lo vamos a hacer con el Centro Comercial de Crespo, uniendo fuerzas entre diversas instituciones”.

Nuevos enfoques

– ¿Cómo encajan los cursos de emprendedurismo o coaching con violencia de género?

-- Miño: Porque los núcleos familiares sometidos a violencia no sólo están rotos por lo que tiene que ver con la agresión. Muchas veces no tienen los ingresos económicos necesarios. Cuando el padre llega a la casa, no tiene para darle de comer y vivir bien a la familia, los hijos le reclaman y ahí se genera violencia. Entonces, lo pensamos desde un lado positivo. Si no podemos cambiar situaciones porque hay conductas asumidas difíciles de modificar, entonces démosle herramientas para que tengan un mejor trabajo, para salir adelante.

-- Gotte: Estos cursos están dirigidos levantarles la autoestima a las personas, no son para capacitación laboral o generar una carrera. Buscamos poner en valor a las personas.

-- Huber: Se sabe que con el alcoholismo, la drogadicción, la ludopatía, lo que fuere, salen durante un período y al tiempo vuelven a caer. Es la reincidencia, en la que los que terminan perdiendo son los hijos. Porque una mujer junto a un hombre ´tóxico’, por más que se separe, ¿va a buscar? otro hombre ´toxico’ igualito al que dejó. Es un círculo y mientras tanto tiene hijos con uno y con otro. ¿Y quiénes terminan pagando las consecuencias? Los gurises.

-- Miño: Queremos abrir nuestras actividades a otros temas, más allá de lo que hacemos sobre violencia familiar y de género, que es complicado para divulgar. Salir a contar casos de violencia no es agradable. En cambio, hacer charlas, divulgar cursos, da más espacio para publicitar las acciones de la Asociación.

El dirigente de APUNF agregó: “La capacitación en coaching que hemos visto en Paradar se basa en el crecimiento de la persona, permitir a alguien que tiene un trauma o un problema y no sabe mostrar lo que hace, que pueda lograr un manejo distinto a su situación. Nos pareció genial para una persona que es víctima de violencia o de abuso, que crezca a nivel interior y deje de repetir patrones de conducta que lo han llevado a su situación actual”.

Instituciones y política

El apellido López Segura, de conocida trayectoria política en la capital entrerriana, figura en la conducción de Paradar, Miño con su militancia política partidaria, también está en APUNF.

– ¿Hasta dónde lo firmado con Paradar es un acuerdo entre instituciones y no hay ´política´ detrás, como creen en ciertos círculos partidarios de la ciudad?

Miño: No existe un dirigente que se crea dirigente si cuando no está en un cargo público no hace de dirigente. Todo el tiempo las personas que estamos en instituciones repetimos cargos en distintas instituciones. No es que hay muchos dirigentes sociales en instituciones intermedias. Vamos de Sarmiento a APUNF, de APUNF al fútbol infantil, a la Técnica, al sindicato. El dirigente siempre es dirigente, ocupe un cargo público o no. Siempre estamos haciendo política, pero lo hacemos desde una institución y por el crecimiento de la ciudad. El terreno para la Asociación lo logramos con el intendente Salcerini, el subsidio para terminar de construir la sede fue con Ariel Robles. APUNF siempre tuvo un perfil bajo, pero ahora queremos darle un giro a ese accionar.

-- Huber: APUNF está en los registros provinciales sobre violencia familiar, nos han llamado para participar del COPREV, el Consejo Provincial sobre Violencia, nos llevaron a la costa del Uruguay para replicar nuestra experiencia allá. En Colón explicamos cómo trabajamos. Pero acá seguimos ‘remando en dulce de leche’ porque nunca se puso en valor lo que venimos haciendo.

Subrayaron que la mayoría de las instituciones sociales de Crespo ven circular las mismas ‘caras’ porque no hay gran cantidad de personas que quieran ser dirigentes en entidades intermedias, y muchas de esas ‘caras’ también circulan por las organizaciones políticas.

Miño volvió a destacar que ahora, APUNF quiere ir por otro camino con el acuerdo con la Asociación Paradar de Paraná, que preside Germán López Segura, hijo de Eduardo López Segura, director del Túnel Subfluvial.