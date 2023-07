Viale- El martes 11 de julio quedó conformada la Asociación Civil , Aprendiendo a Vivir , un grupo maravilloso que trabaja en silencio pero a pasos firmes en el acompañamiento y prevención de las adicciones.

El lugar de encuentro fue en una de las oficinas del Museo de la Ciudad, lugar donde funciona este grupo desde hace mucho tiempo y que logró tras la convocatoria tener el lugar colmado de vialenses, que sin lugar a dudas le pusieron el sello de acompañamiento a tan noble tarea.

Ellos mismos destacaron que es muy lindo para nosotros que ustedes hayan aceptado nuestra invitación y desafío. Y más que lindo, importante, porque tal como se lo expresamos en los mensajes que les enviamos, hoy una vez más, estamos necesitando de su apoyo y aval.

Un poco de historia

“Desde aquel día del año 2019 en que un grupo reducido de familias se manifestaron en el mástil de la plazoleta de la bandera, acompañadas por aquellos que se conmovieron y unieron al pedido casi desesperado del no cierre de las comunidades terapéuticas, cuando nosotros encontrábamos que nuestros hijos, con mucho esfuerzo por parte de ellos y de las familias habían encontrado un lugar donde recuperarse, momento en que el verdadero interés y preocupación no quedó solo en palabras, sino que se tradujo en hechos concretos. Viale Foot Ball Club nos concedió un espacio gratuito durante poco más de un año, ciudadanos voluntarios, profesionales de la salud, líderes espirituales y los propios jóvenes y familias atravesados por la problemática tuvimos nuestras perseverantes reuniones semanales. Fue un tiempo muy fructífero, se comenzó la capacitación y charlas abiertas a la comunidad. Luego vino la pandemia, desarmando mucho de lo logrado, pero como dice el dicho “persevera y triunfarás”, no nos rendimos… pero no menos se rendía el avance del mal entre los jóvenes de Viale. ¿Que hicimos en ese momento? Como nuestra constante, orar, pedir a Dios, y seguir trabajando, animarnos a más y golpear puertas. Así fue como recibimos con gran alegría, el día en que el intendente de nuestra ciudad, Dr. Carlos Weiss, después de habernos recibido en varias oportunidades, nos anunció que nos otorgaban este espacio físico para funcionar, y el invalorable recurso de la psicóloga propia del grupo. Con el trabajo de nuestras manos y los aportes provinciales que fuimos recibiendo, en la mayoría de las oportunidades que nos presentamos, sabemos que fuimos mirados, escuchados y obtuvimos respuestas de los representantes de nuestra ciudad, para que ella crezca y vaya solucionando sus problemas”.

Ya son referencia

También señalaron que “poco a poco, nos fuimos consolidando como grupo Aprendiendo a Vivir de la ciudad de Viale, con el aporte de los medios de comunicación que siempre nos abrieron micrófono; de las escuelas que hace ya 2 años nos abren sus puertas mes a mes, para las charlas de prevención. Muchos chicos y profesores se han acercado con sus dudas, aportes y más pedidos de ayuda, a través de este recurso. Nos llaman de localidades y municipios cercanos, y no tan cercanos, por la repercusión que estas charlas están teniendo.

Semana a semana las familias tenemos la contención y guía necesaria, de mano de nuestra psicóloga, y todo joven, persona, familia que se acerca al grupo obtiene su atención, asesoramiento, acompañamiento y más.

Somos testigos de que muchas veces damos más o queremos dar más de lo que se puede. Porque nada parece ser suficiente con el problema de las adicciones.

Muchas manos y corazones solidarios nos trajeron hasta aquí, y no permitieron que desmayemos, es por eso y gracias a eso, que hoy estamos reunidos para conformar nuestra tan ansiada y necesaria Asociación Civil.

Agradecimientos

• A nuestros familiares adictos: celebramos la recuperación de algunos y esperamos con mucho amor a los que aún no logran pedir ayuda, estamos aquí para y por ellos, siendo nuestro motor en esta lucha.

• A los voluntarios de nuestro grupo: que están incondicionalmente asistiendo y muchas veces consolando.

• A las diferentes autoridades: que apostaron y confiaron en nosotros. Son muchos y tenemos temor de olvidarnos de nombrar a alguien, va aquí nuestro sincero agradecimiento y gratitud.

• A los medios de comunicación: que siempre están predispuestos a transmitir nuestros mensajes.

• A los vecinos, amigos, y todas las personas que de una u otra forma nos acompañan y siguen nuestra lucha y actividades…

• Por último, a Quien debemos todo lo que somos… El que nos ha guiado, sostenido y consolado a lo largo del camino: Dios, nuestro Creador, Padre y Salvador…