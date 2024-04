La seguridad de una importante base de datos del Estado Nacional fue violada nuevamente. Ahora le tocó el turno a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Un grupo de hackers robó los datos de todas las licencias de conducir del país, más de 5,7 millones en total, y los puso a la venta en Internet.

Este mar de datos tiene un precio de 3.000 dólares, por lo que se sospecha que el hackeo es más un mensaje político que un tradicional robo datos.

Un robo de datos tradicional persigue un fin estrictamente económico y suele manejarse, al menos en una primera instancia con sigilo, para pedir una recompensa a la entidad afectada.

Pero en este caso no ocurrió nada de esto, los datos robados se pusieron directo a la venta y por un precio bajo para este tipo de crímenes cibernéticos.

Otra cuestión que alimenta la hipótesis de mensaje político es la elección de las tres licencias de conducir que acompañaron un escrito del grupo de hackers . Nada más ni nada menos que el frente de los registros del presidente Javier Milei, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del Ministro de Defensa Luis Petri.

El grupo de Hackers le hecha toda la culpa del robo de datos al mismo Milei. En un mensaje redactado en inglés los hackers asegura que “al presidente Milei no le interesa tener un plan de ciber seguridad, como en otros países del mundo”.

La información sobre esta filtración de datos en la Agencia de Seguridad Vial la dio a conocer este martes por la tarde la firma británica BCA LTD, especialista en el análisis de amenazas cibernéticas.

Es así que el equipo de seguridad informática de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) logró detectar el robo de datos de las licencias de conducir de todo el país, posibilitando que se tomen las medidas necesarias para frenar el acceso no autorizado de datos y prevenir futuros ataques.

La ANSV comunicó que un grupo de hackers logró acceder a un conjunto restringido de datos utilizados para la confección de las Licencias Digitales. Los hackers obtuvieron información de todas las licencias de conducir del país, superando los 5,7 millones de registros, y la pusieron a la venta en línea.

“Es importante destacar que los datos comprometidos son aquellos compartidos por la ANSV con unos pocos organismos para la confección de la licencia digital, y no incluyen información sensible de los ciudadanos”, aseguraron desde la ANSV indicando además que “tanto las bases de datos como la información sensible de los ciudadanos no están comprometidas”.

“Los equipos de seguridad informática y legal están trabajando en conjunto con la Dirección Nacional de Ciberseguridad y el Centro de Atención de Respuestas a Incidentes (Cert.Ar) para abordar la situación y tomar las medidas necesarias”, indica el comunicado enviado a Paralelo 32 desde la Secretaría de Transporte.

Cabe mencionar que el grupo de hackers, con el fin de aumentar la visibilidad del incidente, revelaron imágenes de las licencias de conducir de algunas personas famosas, así como de funcionarios públicos, como el presidente Javier Milei, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el Ministro de Defensa Luis Petri.